दीपावली 2025 प्लेलिस्ट: इन गानों के बिना अधूरी रहेगी आपकी पार्टी

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली का त्योहार हो और पार्टी का आयोजन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टी में परिवार, दोस्त और करीबी लोग मिलकर साल के सबसे बड़े त्योहार दीपावली का जश्न मनाते हैं। बॉलीवुड के गानों के बिना हर पार्टी अधूरी रहती है। आइए जानते हैं ऐसे बॉलीवुड गानों के बारे में जो दीपावली की पार्टी में चार चांद लगा देंगे।

गल्लां गूड़ियां: मशहूर निर्देशक जोया अख्तर की फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ का गाना ‘गल्लां गूड़ियां’ आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए। यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन, और सुखविंदर सिंह ने इसे गाया है। इसका संगीत शंकर-एहसान-लॉय ने दिया है। यह पार्टी एंथम आपको अपने आप ही थिरकने पर मजबूर कर देगा।

आज की पार्टी: सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ का गाना ‘आज की पार्टी’ एक जोशीला गाना है जो किसी भी पार्टी या त्यौहार के लिए एकदम सही है। इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है और मीका सिंह ने इसे अपनी आवाज दी है।

काला चश्मा: फिल्म ‘बार-बार देखो’ का यह गाना अमर अर्शी, बादशाह और नेहा कक्कड़ ने गाया है। इसे प्रेम-हरदीप ने लिखा है। ‘काला चश्मा’ एक जबरदस्त ट्रैक है जो इस दिवाली पार्टी में आपकी प्लेलिस्ट के लिए एकदम सही है।

झिंगाट- फिल्म ‘धड़क’ का गाना ‘झिंगाट’ एक एनर्जेटिक डांस नंबर है जो आपकी दिवाली पार्टी के मूड को एकदम सही बना देगा। यह आपकी दिवाली पार्टी प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए।

बिजुरिया: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का गाना ‘बिजुरिया’ दीपावली पार्टी के लिए एकदम उत्सव वाला माहौल तैयार कर देगा। सोनू निगम ने इस गाने को गाया है। इसका म्यूजिक आपको थिरकने पर मजबूर कर देगा।

गफूर: ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का गाना ‘गफूर’ अपने जोशीले म्यूजिक से मूड को तुरंत पार्टी करने के लिए तैयार करने में मदद करेगा। इस गाने को आपको अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए।

व्हाट झुमका: अगर आप रीमिक्स के दीवाने हैं, तो यह जबरदस्त डांस नंबर सॉन्ग आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ का गाना ‘व्हाट झुमका’ आपकी पार्टी को रॉकिंग बना देगा।

--आईएएनएस

जेपी/पीएसके