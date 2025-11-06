दीप्ति नवल ने शेयर की 1982 की यूरोप यात्रा की यादगार तस्वीर, परिवार के साथ पुरानी यादें ताजा कीं

मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय टेलीविजन और सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी अभिनेत्री दीप्ति नवल अक्सर पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। गुरुवार को भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर परिवार संग एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की।

यह तस्वीर उनकी साल 1982 की है, जिसमें दीप्ति अपनी मां, पिता और छोटे भाई टी.वी. रोहिताश्व के साथ यूरोप की यात्रा के दौरान नजर आ रही हैं।

तस्वीर पोस्ट कर उन्होंने इसे कैप्शन दिया, "मेरे दिल की यादों के एल्बम से एक आखिरी तस्वीर। 1982 में यूरोप की यात्रा, मम्मी, पिता और मेरे छोटे भाई टी.वी. रोहिताश्व के साथ।"

अभिनेत्री ने बताया कि यह उनकी यूरोप यात्रा का अंतिम पड़ाव था। इसके बाद वे काम के सिलसिले से बॉम्बे की ओर रवाना हो गई थीं।

दीप्ति ने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने प्यारे कमेंट्स लिखे। मैंने हर एक कमेंट पढ़ा है, भले ही सबको अलग-अलग जवाब नहीं दे पाई लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आप सब मेरे साथ ही थे।"

दीप्ति की यह पोस्ट देखते ही फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हर कोई उनके कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है।

दीप्ति नवल ने अपने करियर में 'चश्मेबद्दूर', 'किसी से न कहना', 'साथ-साथ' जैसी कई यादगार फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता। टेलीविजन पर भी उनकी अदाकारी ने खूब वाहवाही बटोरी। सोशल मीडिया पर वे अपनी निजी जिंदगी की बात करके फैंस से सीधा जुड़ाव बनाती हैं।

अभिनय के क्षेत्र में उनकी शुरुआत 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म 'जुनून' से हुई, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद साल 1979 में 'एक बार फिर' ने उन्हें दर्शकों के बीच पहचान दिलाई।

अभिनय के अलावा दीप्ति नवल पेंटर, पोएट और फोटोग्राफर भी हैं। उनकी पेंटिंग्स और फोटोग्राफी की कई प्रदर्शनियां भी लग चुकी हैं।

