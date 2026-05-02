दीपिका सिंह ने शादी की सालगिरह पर पति के लिए 'धैर्य और शांति' की कामना की

मुंबई, 2 मई (आईएएनएस)। लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री दीपिका सिंह ने पति रोहित राज गोयल के साथ शादी की सालगिरह मनाई।

दीपिका सिंह ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पार्टनर के साथ कुछ अनदेखे पल साझा करते हुए नेटिजन्स को अपनी तस्वीरें दिखाईं।

प्रार्थना करने से लेकर यात्रा और बस में एक साथ पैर थपथपाने तक इस पोस्ट ने उनके सुखमय पारिवारिक जीवन की झलक दी।

दीपिका ने फोटो शेयरिंग ऐप पर लिखा, "हमारी सालगिरह मुबारक हो... एक तरफ दुनिया की सारी खुशियां, और दूसरी तरफ पत्नी के सामने चुप रहने की खुशी।"

उन्होंने अपने पति को इस विशेष दिन पर 'धैर्य और शांति' की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "इस वैवाहिक वर्षगांठ पर, ईश्वर आपको धैर्य और शांति का नया आशीर्वाद प्रदान करें।"

यह जानकर आपको शायद दिलचस्प लगे कि रोहित लोकप्रिय टेलीविजन शो 'दीया और बाती हम' के निर्देशक थे, जिसने दीपिका को घर-घर में मशहूर कर दिया। उनके किरदार संध्या को दर्शकों से बहुत प्यार मिला।

उन्होंने 2 मई 2014 को रोहित से शादी की। मई 2017 में दंपति ने अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया।

फिलहाल, दीपिका एक और लोकप्रिय शो 'मंगल लक्ष्मी' में व्यस्त हैं।

हाल ही में, उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' में ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए 'डोला रे डोला' गाने पर आंखों पर पट्टी बांधकर नृत्य करते हुए देखा गया था।

दीपिका ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शूट की एक झलक साझा की।

आंखों पर पट्टी बांधकर डांस करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "आज के एपिसोड से डोला रे डोला ब्लाइंडफोल्डेड टास्क की कोरियोग्राफी।"

इस वीडियो में उन्हें एक जीवंत और भारी कढ़ाई वाला पारंपरिक लहंगा पहने देखा गया, जिसके साथ उन्होंने बारीक डिजाइन वाली चोली और दुपट्टा पहना था।

जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि अभिनय के साथ-साथ दीपिका पिछले कुछ वर्षों से ओडिसी नृत्य भी बड़े चाव से सीख रही हैं।

--आईएएनएस

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