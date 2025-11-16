मनोरंजन

दीपिका-रणवीर की 'राम-लीला' के 12 साल पूरे, राइटर सिद्धार्थ ने शेयर कीं पर्दे के पीछे की 12 तस्वीरें

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 16, 2025, 04:48 AM

मुंबई, 15 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के रिलीज को 12 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म के लेखक सिद्धार्थ ने पुराने दिनों को याद किया है।

सिद्धार्थ ने पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आज फिल्म की रिलीज को बारह साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर फिल्म की बारह अनदेखी तस्वीरें।"

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला था। वहीं, रणवीर और दीपिका की केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने पसंद किया था। फिल्म की कहानी, गाने, किरदार और डायलॉग आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं।

फिल्म में ऋचा चढ्ढा, सुप्रिया पाठक, सरद केलकर और बरखा बिष्ट जैसे कई कलाकार भी अहम भूमिका में थे।

गुजरात में दो दुश्मन परिवारों के बीच दुश्मनी पर आधारित इस फिल्म में राम और लीला को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है। फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म अपने गानों के कारण खूब चर्चा में रही थी।

फिल्म में संजय लीला भंसाली ने गुजराती संस्कृति के रंगीन चित्रण और शानदार संवादों से दर्शकों को मोहित किया था। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद से ही रणवीर और दीपिका की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के बाद ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं, जिसके बाद दोनों असल जिंदगी में भी कपल बन गए। रणवीर, दीपिका और भंसाली ने 'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावत' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी साथ काम किया है।

वहीं, अब भंसाली नई लव ड्रामा फिल्म 'लव एंड वॉर' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर-आलिया के साथ विक्की कौशल भी नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...