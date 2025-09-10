मनोरंजन

दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ के पहले जन्मदिन पर बनाया स्वादिष्ट चॉकलेट केक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 10, 2025, 12:07 PM

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बुधवार को अपनी बेटी दुआ का पहला जन्मदिन मना रही हैं। इस अवसर पर अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर बेटी के प्रति प्यार जाहिर करने का तरीका बताया।

दीपिका ने दुआ के लिए बर्थडे पर स्वादिष्ट चॉकलेट केक बनाया, जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। उन्होंने कैप्शन दिया, "मेरी लव लैंग्वेज। अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के लिए केक बनाना।"

अभिनेत्री की पोस्ट ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे दुआ।" दूसरे यूजर ने लिखा, "दुआ का फेस अब तो दिखा दीजिए।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "प्रिंसेस एक साल की हो गई है।"

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अक्टूबर 2018 में सगाई की घोषणा की और नवंबर 2018 में इटली के खूबसूरत लेक कोमो में कोंकणी हिंदू और सिख रीति-रिवाजों के साथ शादी की।

8 सितंबर, 2024 को रणवीर-दीपिका की बेटी का जन्म हुआ। पिछले साल दीपावली के दौरान, उन्होंने अपनी बेटी की पहली झलक दुनिया को दिखाई और ये भी बताया कि बिटिया का नाम दुआ रखा है।

फिल्म अभिनेता ने बेटी के लिए एक पोस्ट में लिखा, दुआ एक प्रार्थना है क्योंकि ये हमारी प्रार्थना का फल है। हमारा दिल प्यार और कृतज्ञता से भरा हुआ है।"

दीपिका हाल ही में फिल्म 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं, जिसमें उनके साथ अजय देवगन, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी थे। इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था।

अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' और अल्लू अर्जुन के साथ एए22xए6 में नजर आएंगी। इसके अलावा, वह 'ब्रह्मास्त्र पार्ट टू: देव और कल्कि 2898 ईस्वी' के सीक्वल में भी दिखेंगी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...