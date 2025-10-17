मनोरंजन

दीपिका चिखलिया ने फॉलो किया नया एआई ट्रेंड, मां सीता के लुक में शेयर किया वीडियो

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 17, 2025, 03:00 PM

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ट्रेंड्स का बोलबाला है। ये ट्रेंड्स तेजी से विकसित हो रहे हैं और यूजर्स को क्रिएटिव तरीके से कंटेंट बनाने का मौका दे रहे हैं।

इसी कड़ी में एक नए ट्रेंड को फॉलो करते हुए अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक वीडियो शेयर किया है।

इन दिनों एक नया एआई वीडियो ट्रेंड सुर्खियों में है, जिसमें यूजर्स अपनी पुरानी और नई फोटोज को मर्ज करके ऐसा वीडियो तैयार कर रहे हैं जैसे दोनों इमेजेस के सब्जेक्ट्स एक साथ खड़े हों। इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए 'रामायण' सीरियल की मशहूर अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया।

वीडियो में वे अपने लोकप्रिय सीता लुक वाली पुरानी तस्वीर के साथ हाल की तस्वीर मर्ज करके विभिन्न पोज देती नजर आ रही हैं। एआई की मैजिक से ऐसा लग रहा है मानो वर्तमान की दीपिका और सीता एक साथ खड़ी हैं। अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "बस ट्रेंड को फॉलो करते हुए।"

इस पोस्ट ने फैंस का दिल जीत लिया और हजारों लाइक्स व कमेंट्स बटोर लिए।

यह ट्रेंड एआई टूल्स की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। कई यूजर्स अपनी पुरानी फोटो और सेल्फी को अपलोड करके वीडियो जेनरेट करते हैं, जिसमें दोनों वर्जन एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते दिखते हैं। सोशल मीडिया पर इंफ्लूएंसर्स, सेलिब्रिटीज, और आम यूजर्स इस 'एआई मर्ज मैजिक' को आजमा रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं।

दीपिका ने वीडियो को और भी खास बनाने के लिए पाकिस्तानी सुपरस्टार गायक आतिफ असलम का सॉन्ग 'झूला झुलाए' ऐड किया है। यह गाना आतिफ असलम की मधुर आवाज में रिलीज हुआ है, जिसके लिरिक्स आतिफ असलम और शाहजाद असलम ने मिलकर लिखे हैं। म्यूजिक कंपोजिशन महमूद रमान, समीर शामी और फरहद हुमायूं ने तैयार किया है। गाने की रोमांटिक बीट्स और झूले वाली थीम वीडियो के साथ परफेक्टली मैच करती है, जिससे यह वीडियो और अच्छा लग रहा है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...