Thandakaranyam Movie Poster : 'थंडकारण्यम' में सदायन की भूमिका निभा रहे अभिनेता दिनेश, किरदार को बताया चुनौतीपूर्ण

दिनेश स्टारर तमिल फिल्म ‘थंडकारण्यम’ 19 सितंबर को रिलीज होगी
Sep 03, 2025, 03:29 AM
'थंडकारण्यम' में सदायन की भूमिका निभा रहे अभिनेता दिनेश, किरदार को बताया चुनौतीपूर्ण

चेन्नई: तमिल फिल्म 'थंडकारण्यम' का लेटेस्ट पोस्टर जारी हो गया है। इसमें साउथ स्टार दिनेश अहम किरदार निभाएंगे। फिल्ममेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘पेश है दिनेश सदायन के रूप में, 'थंडकारण्यम' 12 सितंबर को होगी रिलीज।’

मशहूर निर्देशक अथियान अथिरई इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। अभिनेता दिनेश के साथ यह उनकी दूसरी मूवी है। पोस्टर का किरदार काले रंग का कुर्ता, गले में मफलर डाले है और इसके आंखों से आंसू बह रहे हैं।

दिनेश ने एक वीडियो में कहा, "यह एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह मेरी सफल फिल्म ‘लुब्बर पंधु’ के बाद रिलीज हो रही है। यह निर्देशक अथियान अथिराई की दूसरी फिल्म है। वे एक बहुत ही गंभीर फिल्म निर्माता हैं, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में कुछ ऐसा गढ़ा है जो व्यावसायिक रूप से भी कारगर साबित होगा। जब मैंने इसकी पटकथा सुनी तो यह मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। निर्देशक ने एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो जंगलों को बचाकर रखने की बात कहती है।"

कुछ दिनों पहले इसका टीजर जारी किया गया था। कहानी जंगल और आदिवासियों के इर्द-गिर्द घूमती है। निर्देशक पा रंजीत की नीलम प्रोडक्शंस और लर्न एंड टीच प्रोडक्शन के सहयोग से इसे बनाया गया है। फिल्म में रिथिविका, विंसु सैम, मुथुकुमार, अरुलदास और सरन्या रविचंद्रन भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे।

फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसकी शूटिंग पूरी तरह से जंगलों और पहाड़ों पर बसे गांवों में हुई है। इसके अलावा कुछ सीन्स की शूटिंग पहाड़ी इलाकों में भी की गई है।

गौरतलब है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने की हरी झंडी दिखा दी है। यह 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

 

