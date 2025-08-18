मनोरंजन

दुनियाभर में जल्द लहराएगा भारतीय कॉमेडी का परचम : वीर दास

Aug 18, 2025

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। 35 ड्रामा, 100 से अधिक स्टैंडअप शो, 18 फिल्म, आठ टीवी शो और छह कॉमेडी स्पेशल में काम कर चुके कमीडियन वीर दास का मानना है कि भारतीय कॉमेडी अभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहचान नहीं बना पाई है। हालांकि, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और भारतीय कॉमेडी नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी और वह इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं।

वीर का मानना है कि भारतीय कॉमेडी का भविष्य उज्ज्वल है और वह दुनिया भर के दर्शकों के सामने इसे लाने को तैयार हैं। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में वीर ने कहा, “भारतीय कॉमेडी दुनियाभर में अभी वो पहचान नहीं बना सकी है, जो उसे बनानी चाहिए। लेकिन, धीरे-धीरे भारतीय कॉमेडी भी नई ऊंचाइयों को छूएगी। मैं इसमें छोटा सा योगदान देना चाहता हूं।”

वीर दास ने कॉमेडी के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। अपने करियर के अनुभव को वीर ने मजाकिया अंदाज में बयां किया। वहीं, सफलता के मायने पूछे जाने पर वीर ने हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, “सफलता का मतलब है मुफ्त बिस्किट। अगर आप दुनिया में कहीं भी जाएं और वहां आपके लिए बिस्किट की ट्रे तैयार हो, लोग आपको सुनने के लिए तैयार हों तो वास्तव में यही सफलता है। सब दिन एक से नहीं होते, कभी ऐसा होता है कि शो के पूरे टिकट बिक जाते हैं, तो कुछ दिन ऐसा नहीं होता। लेकिन, मेरा मानना है कि यदि आपके प्रशंसक हैं तो सब ठीक है।”

वीर को हाल ही में 16वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में डिसरप्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। क्या वह खुद को डिसरप्टर मानते हैं? इस पर उन्होंने कहा, “मैं आज इस मुकाम पर हूं, ये कई लोगों की विनम्रता का नतीजा है। लोगों ने मेरी मदद की और यही चीज मेरे लिए डिसरप्टर की तरह है।”

स्टैंडअप कॉमेडी से करियर की शुरुआत करने वाले वीर दास कई सफल फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। वह ‘बदमाश कंपनी’, ‘दिल्ली बेली’ और ‘गो गोवा गॉन’ जैसी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वीर ने करियर की शुरुआत दिल्ली के एक होटल में ‘वॉकिंग ऑन ब्रोकन दास’ नामक परफॉर्मेंस से की थी। इसके बाद टीवी पर ‘इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं’ और ‘एक रहिन वीर’ जैसे शो होस्ट किए। उन्होंने ‘द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो’ में भी हिस्सा लिया था।

वीर दास बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने साल 2007 में ‘नमस्ते लंदन’ के साथ की थी। इसके अलावा, हॉलमार्क की मिनी-सीरीज ‘द कर्स ऑफ किंग टेटस टॉम्ब’ में भी वह नजर आए थे।

साल 2017 में वीर का पहला नेटफ्लिक्स स्पेशल शो ‘अब्रॉड अंडरस्टैंडिंग’ रिलीज हुआ, जो किसी भारतीय कमीडियन का पहला नेटफ्लिक्स स्पेशल शो था। इसके बाद ‘लूजिंग इट’ साल 2018 में आया। वह ‘जेस्टिनेशन अननोन’ और ‘आउटसाइड इन’ का भी हिस्सा रहे हैं।

साल 2021 में वीर दास ने वाशिंगटन के कैनेडी सेंटर में ‘टू इंडियाज’ मोनोलॉग परफॉर्म किया था। साल 2024 में वीर 52वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स को होस्ट भी कर चुके हैं।

