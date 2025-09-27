मनोरंजन

Thama Movie Trailer : रिलीज हुआ 'थामा' का ट्रेलर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ने जीता दिल

‘थामा’ ट्रेलर में हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का जबरदस्त तड़का
Sep 27, 2025, 06:37 AM
नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म 'थामा' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

मेकर्स ने 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 26 सितंबर को 'स्त्री' कुछ बड़ा करने वाली है, अब दर्शकों का इंतजार खत्म करते हुए मैडॉक फिल्म्स ने ट्रेलर रिलीज कर लिया है। 'थामा' का ट्रेलर काफी प्रोमिसिंग है, जिसमें एक्शन, कॉमेडी, और रोमांस भर-भर कर डाला गया है। फिल्म के एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्म की तरह दिख रहे हैं।

ट्रेलर की शुरुआत ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आयुष्मान खुराना की जुगलबंदी के साथ होती है। उनके डायलॉग डबल मीनिंग हैं और वे दोनों डरे हुए हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे आयुष्मान खुराना इंसान से वैम्पायर बन जाते हैं और उनके पास कई सुपरनैचुरल पावर भी आ जाती हैं। ट्रेलर में रश्मिका मंदाना को भी एक्शन करते देखा गया है और दोनों का रोमांस भी दिखाया गया है।

फिल्म दर्शकों को डराने के साथ-साथ हंसाएगी भी। फिल्म में परेश रावल आयुष्मान खुराना के पिता बने हैं, और दोनों के कॉमेडी सीन्स देखकर दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

ट्रेलर रिलीज के साथ फैंस के रिएक्शन भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "थामा ब्लॉकबस्टर होने वाली है; आखिरकार 2 साल बाद आयुष्मान खुराना की फिल्म बन गई।"

एक अन्य यूजर ने लिखा,"राजमा-चावल कैसे खाऊंगा…डायलॉग एपिक है।"

फिल्म 'थामा' को दिनेश विजन और अमर कौशिक ने प्रोड्यूस किया है और फिल्म का डायरेक्शन आदित्य सरपोतदार ने किया है।

बता दें कि मैडॉक कई हॉरर कॉमेडी फिल्में बना चुका है और 'थामा' इस यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है। पहली फिल्म "स्त्री" की सफलता के बाद इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाते हुए "स्त्री-2," "मुंज्या," "भेड़िया," और अब "थामा" रिलीज के लिए तैयार हैं। फिल्म के रिलीज की बात करें तो फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म को सिनेमाघरों में टक्कर देने के लिए हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म "एक दीवाने की दीवानियत" होगी।

 

