'थामा' की रिलीज से पहले आयुष्मान खुराना ने बताया, ‘बचपन में 'विक्रम बेताल' का फैन था’

Oct 08, 2025, 02:57 AM

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की बहुप्रतीक्षित हॉरर कॉमेडी 'थामा' बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इसमें रश्मिका मंदाना भी हैं और यह फिल्म ‘बेताल’ के इर्द-गिर्द घूमती है।

हाल ही में वह ‘फिक्की फ्रेम्स 2025’ के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत में बताया कि वह बचपन में 'विक्रम बेताल' सीरियल देखना खूब पसंद करते थे।

आयुष्मान खुराना ने आईएएनएस से कहा, "जाहिर है, मैंने बचपन में 'विक्रम बेताल' देखा है। यह भारतीय लोक कथाओं का एक हिस्सा है। मैं 'थामा' में एक बेताल की भूमिका निभा रहा हूं, और 'थामा' का मतलब है ढेर सारी शक्तियों वाला सबसे शक्तिशाली बेताल। यह मेरे लिए एक सुपरहीरो फिल्म की तरह है, क्योंकि जिस तरह एक आम आदमी अचानक सुपरपावर मिलने पर प्रतिक्रिया करता है, वह उसे संभाल नहीं पाता। यही इसका मजेदार पहलू है।"

फिल्म 'थामा' में आयुष्मान आलोक नाम के शख्स की भूमिका में दिखाई देंगे। उनके साथ फिल्म में रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे सितारे दिखाई देंगे।

एक इंटरव्यू में आयुष्मान खुराना ने कहा था कि यह फिल्म हॉरर कॉमेडी जगत की पहली प्रेम कहानी है और यह दर्शकों को खूब पसंद आएगी। उन्होंने इसे एक वाइल्ड कार्ड कहा था।

‘थामा’ दीपावली के अवसर पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

इससे पहले आयुष्मान खुराना ने इस कार्यक्रम में बताया था कि फिल्म ‘आर्टिकल 15’ के लिए वह डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की पहली पसंद नहीं थे।

बता दें कि 'फिक्की फ्रेम्स' का 25वां संस्करण 7 से 8 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित हो रहा है। इसमें एकता कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, हंसल मेहता, शूजित सरकार, प्रतीक गांधी, हुमा कुरैशी, कोंकणा सेन शर्मा, दिव्या दत्ता और किरण राव जैसी मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। वे अलग-अलग सत्रों में फिल्म उद्योग से जुड़ी चर्चाओं में हिस्सा लेंगे।

इसके उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फिल्म और फिल्म सिटी से संबंधित बातें की।

