'थामा' बनी बॉक्स ऑफिस की बादशाह, पीछे रह गई 'एक दीवाने की दीवानियत'

मुंबई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में दीपावली का सप्ताह हमेशा फिल्मों के लिए खास रहता है। इस बार भी दर्शकों को एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्मों का तोहफा मिला, पहली आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' और दूसरी हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत'।

दोनों ही फिल्मों ने सिनेमाघरों में एक साथ दस्तक दी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देखने को मिली। जहां एक तरफ 'थामा' अपनी अनोखी कहानी, हॉरर-रोमांस के तड़के और शानदार स्टारकास्ट के दम पर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही, वहीं दूसरी ओर 'एक दीवाने की दीवानियत' एक इमोशनल लव स्टोरी के रूप में दर्शकों के बीच उतरी।

आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल स्टारर 'थामा' ने रिलीज के पहले ही दिन शानदार ओपनिंग लेकर सबको चौंका दिया। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन यानी मंगलवार को 24 करोड़ रुपये की धमाकेदार कमाई की। दूसरे दिन बुधवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी 18.6 करोड़ रुपये का मजबूत कारोबार किया। वहीं तीसरे दिन यानी गुरुवार को फिल्म की कमाई घटकर 13 करोड़ रुपये रह गई।

चौथे दिन शुक्रवार को फिल्म का ग्राफ और नीचे आया, और शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने सिर्फ 3.79 करोड़ रुपये की कमाई की। इस तरह चार दिनों में 'थामा' का कुल भारत नेट कलेक्शन 59.39 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 76.7 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है। हालांकि फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पहले हफ्ते में ही लगभग 60 करोड़ का कारोबार करना अपने आप में बड़ी बात है। आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रहस्यमयी भूमिका ने कहानी को और भी रोमांचक बना दिया है।

वहीं, दूसरी ओर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भी दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन फिल्म उतनी बड़ी कमाई नहीं कर पाई जितनी मेकर्स को उम्मीद थी। इस रोमांटिक ड्रामा ने पहले दिन 9 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ठीक-ठाक शुरुआत की।

इसके बाद फिल्म का कलेक्शन धीरे-धीरे नीचे जाता गया। दूसरे दिन 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 7.4 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तीसरे दिन यह गिरकर 6.35 करोड़ रुपये रह गया। चौथे दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने केवल 2.2 करोड़ रुपये का कारोबार किया। चार दिनों में फिल्म की कुल कमाई भारत में 24.95 करोड़ रुपये रही, जबकि वर्ल्डवाइड स्तर पर इसने 28.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

अगर बात करें इस हफ्ते की बॉक्स ऑफिस रेस की, तो यहां बाजी साफ तौर पर 'थामा' के हाथ लगी है।

--आईएएनएस

पीके/एएस