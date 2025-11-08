मनोरंजन

दुलारी देवी पर लगा डिब्बा भर 'पतीसा' खाने का इल्जाम, अनुपम खेर की मां ने दिया 'बेगुनाही' का सबूत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 08, 2025, 05:31 PM
दुलारी देवी पर लगा डिब्बा भर 'पतीसा' खाने का इल्जाम, अनुपम खेर की मां ने दिया 'बेगुनाही' का सबूत

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर और उनकी मां दुलारी देवी के बीच नोकझोंक वाले वीडियो उनके फैंस को बहुत पसंद आते हैं। दुलारी देवी की सोशल मीडिया पर अपनी फैन फॉलोइंग है और यूजर्स उनकी बातों को सुनना बहुत पसंद करते हैं। अब अनुपम खेर ने दिवाली के समय का वीडियो पोस्ट कर फैंस का दिल जीत लिया।

अनुपम खेर ने एक्स पर अपनी मां दुलारी देवी के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दोनों मां-बेटे दिवाली पर दिए जाने वाले गिफ्ट्स का आदान-प्रदान कर रहे हैं। वीडियो में दुलारी देवी एक पैकेट लेकर आती हैं, जिसमें अनुपम के लिए कपड़े हैं। एक्टर भी अपनी मां को सूट और कुछ पैसे गिफ्ट करते हैं। वे अपने भाई राजू और उनकी पत्नी को भी पैसे गिफ्ट के तौर पर देते हैं, लेकिन दुलारी देवी वीडियो में पैसे दिखाने से मना करती हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से नजर लग जाएगी, लेकिन फिर राजू की वजह से वे नाराज हो जाती हैं क्योंकि उन पर एक डिब्बा पूरा पतीसा खाने का इल्जाम लगता है।

वीडियो में दुलारी देवी पूरा मिठाई का डिब्बा लेकर आती हैं और बताती हैं कि राजू आते-जाते वक्त मिठाई खा लेता है और उन्होंने पूरा डिब्बा साफ नहीं किया है।

अनुपम ने प्यारी सी वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, "मां, दिवाली गिफ्ट्स और मां की डांट। वीडियो दिवाली वाले दिन का है, मां ने टीशर्ट्स दी, मैंने कपड़े और कुछ कैश दिया जिसे मां ने दिखाने से साफ मना कर दिया। उनका मानना है कि कहीं नजर न लग जाए। उन्होंने आगे लिखा, "पतीसा सिर्फ मां ने नहीं, घर के बाकी सदस्यों ने भी खाया था," इसका सबूत मां ने जल्दी से डिब्बा दिखा के दिया। वैसे आजकल निक्कर वाले भाई साहब फुल पैंट पहनने लगे हैं।

इससे पहले अनुपम खेर ने अपनी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को लेकर फैंस के साथ खुशखबरी शेयर की थी। उन्होंने बताया कि 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' भारतीय पैनोरमा श्रेणी के लिए चुनी गई है। बता दें कि ये फिल्म एक्टर के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि फिल्म में रोल करने के अलावा उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया है।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...