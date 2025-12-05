दिल्ली-मुंबई की हवा पर किरण राव ने जताई चिंता, कहा- संबंधित संस्थाएं गंभीरता से ध्यान दें

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। मशहूर फिल्ममेकर किरण राव ने हाल ही में आयोजित 'ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंटल फिल्म फेस्टिवल' में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी।

किरण ने फेस्टिवल को खास बताते हुए कहा, "यह काफी शानदार है। मैं तीन-चार साल पहले जूरी का हिस्सा थी और काफी अच्छा लगा था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ सपोर्ट करने आई हूं, क्योंकि मेरे लिए यह फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर दुनियाभर से पर्यावरण से जुड़ी शानदार फिल्में इकट्ठा करके दिखाई जाती हैं।"

'ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंटल फिल्म फेस्टिवल' में किरण की फिल्म 'ह्यूमन इन द लूप' दिखाई गई। उन्होंने कहा, "इस बार आयोजन में मेरी फिल्म 'ह्यूमन इन द लूप' दिखाई गई है। इसका निर्देशन अरन्या सहाय ने किया है। इस फिल्म से मैं कुछ महीने पहले ही जुड़ी हूं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। यह फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है कि यह हमारे जीवन पर क्या असर डाल सकता है।"

किरण ने दिल्ली और मुंबई की खराब हवा की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए कहा, "हम सब देख रहे हैं कि हर शहर की एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है, खासकर मुंबई में। मैं सभी संबंधित संस्थाओं से गुजारिश करती हूं कि इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दें।"

उन्होंने कहा, "जब मैं ये सब सुनती हूं, तो मुझे बहुत दुख होता है। हमें सिर्फ अभी के लिए नहीं, लंबे समय तक सोचना चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।"

किरण राव ने भारतीय सिनेमा की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा, "भारत में कई सारे सिनेमाघरों की जरूरत है। हमारे पास केवल 9,000 सिनेमाघर ही हैं, जबकि हर हफ्ते इतनी फिल्में रिलीज होती हैं। हमें एक ऐसी जगह बनानी चाहिए, जहां हर तरह की फिल्में आसानी से रिलीज हो सकें।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम