दिल्ली में 'उदयपुर फाइल्स' की स्पेशल स्क्रीनिंग, अमित जानी बोले- सच्चाई दिखाती है फिल्म

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म के कलाकार और कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। 'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी ने कहा कि यह फिल्म सच्चाई दिखाती है।

फिल्म में अहम किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी ने 'उदयपुर फाइल्स' के बारे में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और किसी को भी सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। इस फिल्म में सच्चाई भी दिखाई गई है और धर्म की अच्छाई-बुराई को भी दिखाया गया है। मुझे लगता है कि इस फिल्म से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को यह फिल्म देखनी चाहिए।"

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "विवाद इसलिए है क्योंकि अरशद मदनी नाम के एक मौलाना हैं, जिनके चेहरे पर आतंकवाद का समर्थन करने का दाग है। हमारी फिल्म उस दाग को आईने की तरह दिखाती है। जो लोग सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, वे आईने से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, बल्कि उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर उन्हें फिल्म नहीं देखनी है तो न देखें।"

उन्होंने कहा, "मुझे इस फिल्म की वजह से धमकियां भी मिली हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग अब बेनकाब हो चुके हैं और वह अपनी लड़ाई हार चुके हैं।"

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को देखने के बाद विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "दंगाइयों को हमेशा दंगे ही नजर आते हैं। वे हर चीज को हिंसा के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही किया है। उनके दिमाग में यही भरा हुआ है। पहले की सरकारें उन्हें समर्थन देती रहीं, लेकिन लगता है वे भूल गए हैं कि प्रशासन और नेतृत्व बदल गया है। अब भारत बदल गया है और जहरीली मानसिकता से देश नहीं चलता है। कन्हैया लाल की सच्चाई के बारे में कौन नहीं जानता है और मुझे लगता है कि यह फिल्म उस सच्चाई को सामने लाने का काम करती है।"

भजन गायक कन्हैया मित्तल ने 'उदयपुर फाइल्स' के बारे में बात करते हुए कहा, "यह फिल्म सच्चाई दर्शाती है और सभी को इसे देखने आना चाहिए। कुछ पल ऐसे हैं, जो काफी भावुक कर देते हैं। इस फिल्म में एक पीड़ा दिखाई गई है और कन्हैया लाल की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। इस फिल्म से पहले भगवान राम को भी अपने हक के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा था। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वह इस फिल्म को जरूर देखें।"

साध्वी आस्था ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, "उदयपुर फाइल्स को बार-बार क्यों रोका गया? इससे पहले 'द केरल स्टोरी' और 'द कश्मीर फाइल्स' को रोकने का प्रयास किया गया और अब उदयपुर फाइल्स के साथ भी यही किया गया है। हालांकि, अमित जानी के प्रयास रंग लाए और अब यह फिल्म रिलीज हो रही है।"

बता दें कि ‘उदयपुर फाइल्स’ उदयपुर में 2022 में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है। इस हत्याकांड में मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस को आरोपी बनाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में हत्या को अंजाम दिया था।

--आईएएनएस

एफएम/