दिल्ली में धर्मेंद्र देओल के लिए प्रार्थना सभा, जेपी नड्डा और अरुण गोविल हुए शामिल

Dec 11, 2025, 05:57 PM

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। 'शोले', 'अनुपमा', 'फूल और पत्थर', 'चुपके चुपके', 'धरम वीर' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों का हिस्सा बनाकर सभी के दिलों में छाप छोड़ने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह गए।

धर्मेंद्र के दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने 27 नवंबर को मुंबई में उनके लिए प्रेयर मीट का आयोजन किया था। वहीं, अब उनकी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ईशा और अहाना देओल ने भी दिल्ली में अलग से प्रेयर मीट का आयोजन करवाया।

यह प्रेयर मीट गुरुवार को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस आयोजन में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। वहीं, रामायण फेम अभिनेता व सांसद अरुण गोविल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं।

अभिनेता अरुण गोविल ने इंस्टाग्राम पर प्रार्थना सभा की तस्वीरें शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "आज डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में सांसद हेमा मालिनी द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होकर स्व. धर्मेंद्र जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी सादगी और योगदान सदैव प्रेरणा रहेंगे। "ॐ शांति।"

जे.पी. नड्डा ने प्रार्थना सभा की तस्वीरें फेसबुक पर शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "आज नई दिल्ली में प्रख्यात अभिनेता व पूर्व भाजपा सांसद स्वं. धर्मेंद्र जी की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके सादगीपूर्ण जीवन पर विचार प्रकट किए।"

उन्होंने आगे लिखा, "धर्मेन्द्र जी ने एक छोटे से ग्राम से निकलकर अपने शानदार अभिनय के माध्यम से करोड़ों लोगों के दिलों में स्थान बनाया। सिनेमा जगत के साथ ही उन्होंने बतौर भाजपा सांसद के रूप में समाज और राष्ट्रसेवा में अपना योगदान दिया। धरम जी ने सफलता और यश को कभी हावी नहीं होने दिया, वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे।"

उन्होंने आखिरी में लिखा, "ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों को इस कठिन घड़ी में आत्मबल प्रदान करें। ऊं शांति।"

