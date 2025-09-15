दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंची पूर्व सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में होगी पूछताछ

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद और बंगाली फिल्म एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े एक मामले में समन भेजा था। इस समन के बाद मिमी चक्रवर्ती सोमवार को दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।

मिमी चक्रवर्ती का नाम एक ऐसे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप हैं। ईडी को शक है कि मिमी चक्रवर्ती ने ऐप से जुड़ा प्रमोशनल कंटेंट किया है, जिससे लोगों को इसमें निवेश के लिए आकर्षित किया गया। यही वजह है कि एजेंसी अब उनके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ाव और इससे जुड़े पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है।

ईडी इस पूरे मामले में सिर्फ मिमी चक्रवर्ती से ही नहीं, बल्कि कई और बड़े नामों से पूछताछ कर चुकी है और आगे भी करेगी। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को भी समन भेजा गया है। उन्हें 16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। उर्वशी रौतेला भी इस ऐप के कुछ विज्ञापन और प्रमोशन में नजर आई थीं।

ईडी जानना चाहती है कि इन प्रमोशन के बदले कितनी रकम दी गई और क्या इनका इस्तेमाल लोगों को इस अवैध ऐप की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया।

इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को भी इसी केस में समन भेजा गया था और अगस्त में पूछताछ की गई थी। शिखर धवन को भी इसी महीने समन किया गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अभिनेता राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज का नाम भी इस मामले में सामने आया था।

राणा दग्गुबाती ने साफ किया कि उनका इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म से 2017 के बाद कोई लेना-देना नहीं रहा। प्रकाश राज ने भी माना था कि उन्होंने साल 2016 में बेटिंग ऐप का प्रचार किया था, जो उस समय कानूनी था, लेकिन अब वह इसे अपनी नैतिकता के खिलाफ मानते हैं।

यह पूरा मामला हैदराबाद के मियापुर थाने में दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुआ था। वहां के रहने वाले एक कारोबारी फनीन्द्र शर्मा ने शिकायत दी थी कि सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर गैरकानूनी बेटिंग ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं और आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।

सरकार की ओर से हाल ही में बताया गया है कि वह 2022 से अब तक 1,500 से ज्यादा ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के आदेश दे चुकी है।

ईडी की यह जांच इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े फिल्मी सितारे और क्रिकेटर शामिल हैं, जिनकी बातों का आम लोगों पर गहरा असर पड़ता है।

