'दिल्ली क्राइम 3' के लिए कई विकल्पों पर विचार, किरदारों की चुनौतियां अलग होंगी इस बार : तनुज चोपड़ा

Nov 09, 2025, 04:53 PM
मुंबई, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की सबसे चर्चित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही गई वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा सीजन रिलीज के लिए तैयार है। सीरीज के निर्देशक तनुज चोपड़ा अब दर्शकों को पुलिस की उस संवेदनशील दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां हर फैसला एक दबाव और भारी जिम्मेदारी के साथ आता है।

तनुज चोपड़ा ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि तीसरे सीजन की कहानी को उन्होंने वहीं से आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जहां दूसरा सीजन खत्म हुआ था।

सीजन 2 के आखिर में दिल्ली पुलिस की टीम को सजा के तौर पर दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया था, और यहीं से तीसरे सीजन की कहानी आगे बढ़ती दिखेगी।

आईएएनएस से बात करते हुए तनुज ने कहा, ''शुरू में कई विकल्पों पर विचार हुआ था। क्या कहानी वहीं से शुरू करें, जब वर्तिका चतुर्वेदी अपने ट्रांसफर का सामान पैक कर रही है या फिर कुछ साल आगे जाकर दिखाएं कि उसके जीवन में क्या बदलाव आए? आखिर में हमने तय किया कि कहानी एक साल आगे से शुरू होगी। तीसरे सीजन में हम वर्तिका को एक नई जगह और नए माहौल में देखेंगे, जहां उसकी चुनौतियां भी पहले से अलग होंगी।''

तनुज चोपड़ा ने बताया कि इस दौरान टीम ने यह सोचने में काफी समय लगाया कि किरदारों के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा, ''समय के साथ हर इंसान बदलता है, तो 'दिल्ली क्राइम' के किरदार भी अब पहले जैसे नहीं हैं। इस सीजन में नीति (रसिका दुग्गल) को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी मिली है। अब वह दिल्ली में कुछ हद तक वर्तिका की जिम्मेदारी निभा रही हैं। वहीं, वर्तिका खुद अब दिल्ली पुलिस की डीसीपी नहीं रहीं, बल्कि प्रमोशन पाकर डीआईजी बन गई हैं और असम में अपनी नई पोस्टिंग पर हैं। इस बदलाव के साथ सीरीज के भावनात्मक और पेशेवर पहलू भी गहराई से विकसित होंगे।''

'दिल्ली क्राइम' शो का पहला सीजन 2012 के निर्भया केस पर आधारित था, जिसने पुलिस और समाज दोनों की संवेदनाओं को झकझोर दिया था। वहीं, दूसरा सीजन भी दिल्ली पुलिस के नैतिक और मानसिक संघर्षों को दिखाते हुए काफी पसंद किया गया। अब निर्देशक तनुज चोपड़ा तीसरे सीजन के जरिए दर्शकों को कुछ नया दिखाने वाले हैं।

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

