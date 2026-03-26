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दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आमिर की फिल्म 'सितारे जमीन पर' की स्पेशल स्क्रीनिंग, अभिनेता ने जताया आभार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 04:45 PM

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और गुरुवार को समारोह का दूसरा दिन रहा।

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां उन्हें युवा दर्शकों से बातचीत करने का मौका मिला। फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के लिए निर्देशक अनिल कुमार रविपुडी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश भी समारोह का हिस्सा बनीं।

मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने बताया कि दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी फिल्म 'सितारे जमीन पर' की स्पेशल स्कीनिंग फेस्टिवल में की गई है। उन्होंने कहा, "हमारे लिए यह गर्व की बात है और यहां ज्यादातर युवा फिल्म को देखने के लिए आए हैं।"

फिल्म के ओटीटी रिलीज पर आमिर ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि थिएटर रिलीज के तुरंत बाद फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जाए लेकिन अब लंबा समय हो चुका है और 3 अप्रैल को फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। "मुझे उम्मीद है कि विश्वभर के लोगों का फिल्म को प्यार मिलेगा और सभी इस फिल्म का आनंद जरूर लें।"

वहीं फिल्म निर्देशक अनिल कुमार रविपुडी ने कहा, "दिल्ली में आकर मैं बेहद सम्मानित और आभारी महसूस कर रहा हूं। दिल्ली में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी की जा रही है। मेरी दो फिल्में यहां प्रदर्शित की जा रही हैं। ये दोनों ही फिल्में मेरे लिए यादगार रही हैं और मुझे उम्मीद है कि बाकी सभी लोगों को भी हमारी फिल्म पसंद आएगी।"

दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "हमारे लिए यहां आना सम्मान और खुशी की बात है क्योंकि हमारी फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुनम' भी प्रदर्शित हो रही है और मुझे लगता है कि यह दिल्ली में आयोजित होने वाला पहला फिल्म महोत्सव है। मुझे हमेशा से लगता था कि दिल्ली में ऐसा महोत्सव होना चाहिए क्योंकि यह राजधानी है और यहां फिल्मों से संबंधित कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के साथ उसकी शुरुआत भी हो चुकी है।"

--आईएएनएस

पीएस/पीएम

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