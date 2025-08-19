मनोरंजन

दुलकर सलमान की 'लोका : चैप्टर वन चंद्रा', पहली मलयालम महिला सुपरहीरो फिल्म

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 19, 2025, 05:46 AM

चेन्नई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता दुलकर सलमान की प्रोडक्शन कंपनी में फिल्म 'लोका : चैप्टर वन चंद्रा' बनी है। इसके किरदारों का परिचय करवाते हुए अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया कि उनकी आने वाली फिल्म 'लोका' मलयालम सिनेमा की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म होगी।

उन्होंने पोस्ट करके कैप्शन में लिखा, "'लोका' के लोगों से मिलिए। कल्याणी प्रियदर्शन बनी हैं चंद्रा, नसलेन बने हैं सनी, चंदू सालमान बने हैं वेनु, अरुण कुरियन बने हैं नैजिल, और संदीप बने हैं इंस्पेक्टर नचियप्पा।"

इससे पहले अभिनेता ने फिल्म का टीजर अपने बर्थडे पर जारी किया था। टीजर में दिखाया गया कि चंद्रा (कल्याणी प्रियदर्शन) के किरदार में एक सुपर पावर है, जो हवा में उड़ने के साथ-साथ तेज चल सकती है।

टीजर में यह भी दिखाया गया कि नसलेन का किरदार 'चंद्रा' की सुपरहीरो शक्तियों के बारे में जानने वालों में से एक है। तमिल कोरियोग्राफर और अभिनेता संदीप फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं।

यह फिल्म डोमिनिक अरुण ने लिखी और डायरेक्ट की है। इसकी सिनेमैटोग्राफी निमिष रवि ने की है और एडिटिंग चमन चक्को की है। फिल्म का संगीत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जेक्स बिजॉय ने तैयार किया है।

वहीं, इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम मेल्वी जे. और अर्चना राव ने किया है। गानों के बोल सासिकुमार, मुरी और जेबा टोमी ने लिखे हैं।

फिल्म में एक्शन सीन की कोरियोग्राफी दुनिया के बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर्स में शामिल यानिक बेन ने की है। फिल्म की एडिशनल स्क्रिप्ट और कहानी में बदलाव का काम एक्ट्रेस सैंथी बालाचंद्रन ने किया है और आर्ट डायरेक्शन जीतू सेबस्टियन ने संभाला है। फिल्म इस साल ओणम के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...