दुलकर सलमान की फिल्म ‘कांथा’ की रिलीज टली, मेकर्स ने दी जानकारी

चेन्नई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता दुलकर सलमान की आने वाली फिल्म 'कांथा' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, मगर इसकी रिलीज को टाल दिया गया है।

फिल्म के निर्माता ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर लोगों से साझा की है। पोस्ट में मेकर्स ने इसका कारण भी बताया है और कहा है कि इसकी नई रिलीज डेट जल्द ही बताई जाएगी।

गुरुवार को 'कांथा' के निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी करते हुए लिखा, "हमारे अद्भुत दर्शकों, हमारी फिल्म के टीजर के रिलीज होने के बाद से आपके प्यार और समर्थन से हम सचमुच अभिभूत हैं। 'लोका' की शानदार सफलता के साथ हम चाहते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर चंद्रा का धमाल यूं ही जारी रहे। हम आपको एक और अविश्वसनीय सिनेमाई सफर पर ले जाने के लिए कुछ उतना ही खास लेकर आ रहे हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "इसलिए हमने 'कांथा' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है और जल्द ही नई रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। हम आपको जल्द ही सिनेमाघरों में देखने के लिए बेताब हैं।"

आपको बता दें कि ‘लोका’ फिल्म को दुलकर सलमान ने भी प्रोड्यूस किया है। फिल्म सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसकी कमाई जारी रहे इसलिए मेकर्स ने ‘कांथा’ को आगे के लिए खिसका दिया है।

'कांथा' फिल्म तमिल सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले एम.के. त्यागराज भगवतार के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म 1950 के दशक में उनकी प्रसिद्धि और व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाएगी। इसमें स्वतंत्रता के बाद के मद्रास (चेन्नई) की दुनिया देखने को मिलेगी। दुलकर सलमान इस महान अभिनेता के किरदार में दिखेंगे। 'कांथा' में भाग्यश्री बोरसे और समुथिरकानी जैसे सितारे भी हैं।

'कांथा' को राणा दग्गुबाती की स्पिरिट मीडिया और दुलकर की वेफेयरर फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म का निर्देशन सेल्वमणि सेल्वराज ने किया है, जो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 'द हंट फॉर वीरप्पन' के लिए जाने जाते हैं। पहले दुलकर सलमान इससे बतौर अभिनेता जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे प्रोड्यूस करने का भी फैसला किया।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी