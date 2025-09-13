मनोरंजन

दिलजीत दोसांझ और ऋषभ शेट्टी ने मिलाया हाथ, 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए रिकॉर्ड किया खास गाना

Sep 13, 2025, 02:50 AM

मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ अक्सर अपने गाने और सोशल मीडिया पोस्ट से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन्होंने कन्नड़ सिनेमा के सनसनीखेज अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी के साथ मिलकर बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए एक खास गाना रिकॉर्ड किया है, जिसकी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की।

पोस्ट किए गए वीडियो में गायक दोनों एक दूसरे से प्यार से मिलते और म्यूजिकल सेशन में व्यस्त नजर आ रहे हैं। काम खत्म होने के बाद दोनों ने हल्की-फुल्की बातचीत भी की।

वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिलजीत ने कैप्शन दिया, "ऋषभ शेट्टी जैसे प्रतिभाशाली इंसान के साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। 'कांतारा' ने मुझे व्यक्तिगत रूप से छुआ। सिनेमाघर में 'वराह रूपम' सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थीं। अब 'कांतारा: चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है और मैं इसे सिनेमाघरों में देखने के लिए बेताब हूं। संगीतकार बी. अजनीश को धन्यवाद, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा।"

ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित 'कांतारा: चैप्टर 1' होमबले फिल्म्स के बैनर तले विजय किरागंदुर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, सप्तमी गौड़ा और गुलशन देवैया मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म दर्शकों को एक बार फिर कांतारा की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है।

फिल्म की कहानी एक कंबाला चैंपियन और एक ईमानदार वन अधिकारी के टकराव पर आधारित है।

वहीं ‘कांतारा: चैप्टर 1’ कदंब वंश के शासनकाल पर आधारित है। ऋषभ शेट्टी ने ही इसे लिखा और निर्देशित किया है, जबकि विजय किरगंडुर इसके निर्माता हैं। फिल्म में ऋषभ और जयराम मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शूटिंग नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और इसका फर्स्ट लुक और टीजर 27 नवंबर को रिलीज किया गया था।

दिलजीत दोसांझ की बात करें तो वह वॉर ड्रामा 'बॉर्डर-2' में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। मेकर्स ने इसका पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें संजय दत्त नजर आ रहे हैं।

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' में दिलजीत के अलावा, सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी मुख्य रोल में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

