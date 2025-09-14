दिलजीत दोसांझ को शाहरुख खान के बेटे संग काम कर कैसा लगा, शेयर किया एक्सपीरियंस

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान इन दिनों अपने बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं। एक तरफ जहां फैंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ खास बातें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं।

हाल ही में शाहरुख खान ने एक बीटीएस (बिहाइंड द सीन) वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ नजर आए थे। इस वीडियो में दिलजीत सीरीज के एक गाने 'तेनु की पता' की रिकॉर्डिंग करते दिखाई दिए।

वीडियो पोस्ट करते हुए शाहरुख ने दिलजीत की जमकर तारीफ की और बताया कि कैसे उन्होंने इस गाने में जान डाल दी।

शाहरुख ने लिखा, "दिलजीत पाजी को दिल से शुक्रिया और ढेर सारी झप्पी। आप बहुत दयालु और प्यारे हैं। उम्मीद है आर्यन ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा।"

शाहरुख की इस दिल छू लेने वाली पोस्ट पर दिलजीत दोसांझ ने भी बेहद प्यारा जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। दिलजीत ने आर्यन के साथ अपने अनुभव को साझा किया।

दिलजीत ने लिखा, "सर, बहुत प्यार जी। आर्यन भी बहुत प्यारा है। पहली बार जब स्टूडियो में उससे मिला, ऐसा लगा जैसे आपसे मिल रहा हूं, जो मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था।"

दिलजीत ने बताया कि आर्यन न सिर्फ गिटार बजा लेता है बल्कि गाना भी अच्छा गए लेता है। उन्होंने लिखा, "जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा था तो वो हर नोट को बारीकी से देख रहे थे। भगवान उन्हें आशीर्वाद दें।"

बता दें कि आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस सीरीज में बॉबी देओल एक ग्रे शेड किरदार में नजर आएंगे, जो कहानी में एक अलग रोमांच जोड़ेंगे। साथ ही मोना सिंह, राघव जुयाल, गौतमी कपूर और मनोज पाहवा जैसे कलाकार भी इसमें अहम रोल निभा रहे हैं।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है। इस वेबसीरीज में बॉलीवुड के ग्लैमर, संघर्ष समेत कई पहलु उजागर होंगे। इसमें दिखाया जाएगा कि सपनों को पूरा करने की चाह में इंसान किन-किन मुश्किलों से गुजरता है।

