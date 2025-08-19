मनोरंजन

Thalapathy Vijay TVK: मदुरै में टीवीके का दूसरा राज्य सम्मेलन : तीन हजार पुलिसकर्मी तैनात, शामिल होंगे विजय

मदुरै में टीवीके का दूसरा सम्मेलन, विजय पेश करेंगे चुनावी रोडमैप
Aug 19, 2025
चेन्नई: तमिलनाडु के मदुरै में अभिनेता और राजनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) का दूसरा राज्य सम्मेलन 21 अगस्त को होने जा रहा है। इस आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसमें करीब 3,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

दक्षिण क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक प्रेम आनंद सिन्हा की देखरेख में पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं। सम्मेलन कूडाकोविल के पास 500 एकड़ के बड़े मैदान में आयोजित होगा, जिसमें पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। पुलिस ने उत्तरी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग डायवर्जन रूट बनाए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि आयोजन के बाद यातायात को नियंत्रित करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए और भी उपाय किए जाएंगे। कार्यक्रम दोपहर 3 बजकर 30 मिनट से शाम 7 बजकर 30 मिनट तक चलेगा, जिसमें 1.25 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं और हजारों समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह सम्मेलन साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले टीवीके का आखिरी बड़ा आयोजन हो सकता है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष विजय भी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता को भी संबोधित करेंगे।

पूर्व आईआरएस अधिकारी और टीवीके के प्रचार और नीति महासचिव अरुणराज ने बताया कि यह सम्मेलन पिछले साल हुए पहले सम्मेलन से अलग होगा। पहले सम्मेलन में विजय ने अपनी राजनीतिक विचारधारा और तमिलनाडु के लिए अपने नजरिए को साझा किया था। इस बार, यह बताया जाएगा कि साल 2026 में टीवीके को सत्ता में क्यों आना चाहिए। यह आयोजन पार्टी की बढ़ती ताकत और चुनावी तैयारियों को भी दिखाएगा।

आयोजन स्थल पर बेसिक सुविधाओं जैसे पेयजल और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी की गई है। सम्मेलन की तारीख पहले 25 अगस्त तय थी, लेकिन पुलिस ने विनायक चतुर्थी के कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इसे 21 अगस्त को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। टीवीके ने पुलिस के सुझाव को मानते हुए नई तारीख की घोषणा की।

500 एकड़ के मैदान में बड़ा मंच, 1.5 लाख कुर्सियां, 100 पानी के टैंक, 400 अस्थायी शौचालय, 50 से अधिक एलईडी स्क्रीन, सीसीटीवी कैमरे, 420 लाउडस्पीकर और 20 हजार लाइट्स की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। विजय ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने और गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को घर से ही आयोजन देखने की सलाह दी है।

 

 

