'दिल तोड़ गया तू' गाना सच्चे दर्द और आत्मचिंतन से निकला है : विशाल मिश्रा

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक्ट्रेस यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' का गाना 'दिल तोड़ गया तू' रिलीज हो गया है। इसके कंपोजर विशाल मिश्रा हैं।

यह गाना बुधवार को रिलीज हुआ। उन्होंने बताया कि यह गाना सच्चे दर्द और आत्मचिंतन से निकला है।

विशाल मिश्रा ने एक बयान में कहा, "यह गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। 'दिल तोड़ गया तू' सच्चे दर्द और आत्मचिंतन से निकला है। यह उस प्यार के बारे में है जो आपको बदल देता है और उसके बाद आने वाली खामोशी को दिखाता है। इमरान और यामी ने उस भावना को पर्दे पर खूबसूरती से बयां किया है।"

कौशल किशोर ने 'दिल तोड़ गया तू' के बोल लिखे हैं। यह गाना जुदाई के दर्द को एक ऐसी धुन के जरिए बयां करता है जो भावनाओं को सिनेमा की गहराइयों से जोड़ता है। पहले रिलीज हुए गाने 'कुबूल' को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद यह गाना फिल्म के संगीतमय सफर को आगे बढ़ाता है। दोनों ही गानों को इमरान हाशमी और यामी गौतम पर खूबसूरती से फिल्माया गया है।

अभिनेता इमरान हाशमी ने गाने के बारे में बात करते हुए कहा, "'दिल तोड़ गया तू' दिल टूटने के इमोशन के बोध को सबसे ईमानदार तरीके से दर्शाता है। विशाल ने वाकई बहुत खूबसूरत म्यूजिक बनाया है, एक ऐसा गाना जो सरल, सशक्त और गहराई से मानवीय है।"

अभिनेत्री यामी गौतम ने कहा, "'दिल तोड़ गया तू' में एक सूक्ष्म तीव्रता है। यह सिर्फ दिल टूटने के बारे में नहीं है, यह उन सभी बातों के बारे में है जो प्यार के खत्म होने के बाद अनकही रह जाती हैं। संगीत, बोल और भावनाएं, सभी एक साथ इतनी सहजता से आते हैं।"

'दिल तोड़ गया तू' जंगली म्यूजिक के लेबल के तहत रिलीज किया गया है। फिल्म 'हक' को जंगली पिक्चर्स, इंसोम्निया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज ने मिलकर बनाया है। फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है। यह शाह बानो केस पर आए ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम