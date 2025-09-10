'दिल टूटे तो क्या हुआ'... अक्षरा सिंह के छलके जज्बात, जिंदगी के नाम दिया बड़ा संदेश

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तस्वीर साझा की, जिसने न सिर्फ उनके फैंस का दिल छू लिया, बल्कि उनके कैप्शन ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस पोस्ट में अक्षरा ने कैप्शन में अपने जज्बात लिखे।

तस्वीर में अक्षरा सिंह एक खूबसूरत सूट में नजर आ रही हैं। उन्होंने सफेद रंग का एक सुंदर फ्लोरल कुर्ता पहना हुआ है, जिस पर गुलाबी और हरे रंग के फूलों की प्रिंट है।

इस लुक को उन्होंने माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्का मेकअप और कानों में झुमकों के साथ पूरा किया, जो उनकी सादगी और खूबसूरती को और निखार रहा है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अलग चमक है।

फोटो के ज्यादा लोगों का ध्यान उनके कैप्शन ने खींचा।

अपने जज्बातों को जाहिर करते हुए अक्षरा ने लिखा, ''हो अगर गलतफहमियां, तो भी खामोशी से मुस्कुराऊंगी, शिकवे नहीं, बस सब्र से अपने जज्बातों को छुपाऊंगी।''

इस कैप्शन में अक्षरा ने न सिर्फ अपने जज्बात जाहिर किए हैं, बल्कि एक संदेश भी दिया है कि चाहे हालात कैसे भी हों, खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए।

उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, ''साथ न दो तुम अगर, तो भी न डगमगाऊंगी, कांटों की राहों पर चलकर भी, अपने हौसलों को सजाऊंगी। दिल टूटे तो क्या हुआ, सांसों का सफर अब भी बाकी है, जिंदगी की किताब में कुछ नए पन्ने लिखने की झांकी है, हर दर्द को रोशनी में बदलकर खुद को ही अपनाऊंगी, हो अगर गलतफहमियां, तो भी खामोशी से मुस्कुराऊंगी।''

इस पोस्ट को उनके चाहने वाले खूब पसंद कर रहे हैं।

कमेंट सेक्शन में एक ने लिखा, 'आपकी बातों में बहुत सच्चाई है, दिल छू गया।'

दूसरे फैन ने लिखा, 'आप हमारे लिए प्रेरणा हैं।'

कई फैंस ने हार्ट समेत अन्य इमोजी भेजकर अपना प्यार जाहिर किया।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम