थकावट के बाद भी नहीं रुके टाइगर श्रॉफ, फैंस बोले- 'सुपरहीरो हो आप'

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड में जब भी फिटनेस और डांस की बात होती है, तो सबसे पहले नाम टाइगर श्रॉफ का आता है। टाइगर युवा आइकॉन भी हैं। उनकी मेहनत, लगन और हर सीन को परफेक्ट बनाने का जुनून, उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है। गुरुवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे देख उनके फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

वीडियो में टाइगर श्रॉफ ने एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद उनके चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही है। लेकिन थकान के बावजूद उन्होंने शूटिंग जारी रखी। इस वीडियो में टाइगर के एब्स भी दिख रहे हैं, जिन पर कैमरा एंगल और लाइटिंग के साथ-साथ मेकअप की मदद से उन्हें और उभारा जा रहा है।

खास बात यह है कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में 'प्रीटि लिटिल बेबी' नाम का एक पॉपुलर गाना का इस्तेमाल किया गया है, जो इस पूरी क्लिप को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बना देता है।

टाइगर ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'मुझे इस काम से प्यार है।'

टाइगर श्रॉफ का यह वीडियो देखते ही फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, ''टाइगर जैसे हार्डवर्किंग एक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं।''

दूसरे ने लिखा, "टाइगर भाई, आप सुपरहीरो से कम नहीं हो।"

वहीं अन्य ने कहा, "इतना थकने के बाद भी डांस करना, ये तो टाइगर ही कर सकता है।"

कई फैंस ने हार्ट इमोजी, फायर और क्लैपिंग इमोजी कमेंट सेक्शन में भेजे।

टाइगर श्रॉफ के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म 'बागी 4' में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके अलावा सोनम बाजवा, हरनाज संधू और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन ए. हर्ष ने किया है, जबकि फिल्म का निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया है।

'बागी 4' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/केआर