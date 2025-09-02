'ठहरने की कला सीख रही हूं', दिव्यांका त्रिपाठी का इंस्टाग्राम पोस्ट बना चर्चा का विषय

मुंबई, 2 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़े विचार शेयर करती हैं। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह पारंपरिक और स्टाइलिश लुक में नजर आईं। उनके इस पोस्ट ने फैंस का ध्यान आकर्षित किया।

इंस्टाग्राम पोस्ट में दिव्यांका एक हल्के नीले रंग के पारंपरिक सूट में दिख रही हैं, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है। तस्वीरों में उनकी मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। उन्होंने कानों में बड़े-बड़े झुमके पहने हुए हैं और माथे पर बिंदी है, जो उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। इसके अलावा, उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ है।

इस खूबसूरत अंदाज के साथ उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "एक ऐसी दुनिया में जो कभी रुकती नहीं, मैं ठहरने की कला सीख रही हूं… और इसके बीच मुस्कुराना भी।"

उनके कैप्शन ने फैंस के बीच चर्चा को बढ़ा दिया है। दरअसल, उनके कैप्शन का अर्थ है कि चाहे जिंदगी कितनी भी भागदौड़ वाली हो, वह खुद को शांत और खुश रखने की कोशिश कर रही हैं।

फैंस उनके इस पोस्ट पर प्यार और समर्थन दे रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो दिव्यांका को अब से पहले सोनी लिव की सीरीज 'अदृश्यम: द इनविजिबल हीरोज' में देखा गया था, जिसमें वह अंडरकवर एजेंट पार्वती सहगल के किरदार में नजर आई थीं। यह सीरीज एजेंसी आईबी47 पर बनी है।

उन्होंने रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज' में हिस्सा लेकर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'बनूं मैं तेरी दुल्हन' में काम किया और घर-घर में लोकप्रियता हासिल की।

दिव्यांका 'खाना खजाना', 'कयामत की रात', 'ये हैं मोहब्बतें', 'नचले वे विद सरोज खान', 'जोर का झटका: टोटल वाइप आउट', 'कॉमेडी सर्कस', 'नच बलिए 8', और 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' जैसे शो का भी हिस्सा रही हैं।

