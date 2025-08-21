‘ठग लाइफ’ स्टार अशोक सेलवन की नई फिल्म की शूटिंग शुरू

चेन्नई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। तमिल स्टार अशोक सेलवन को हाल ही में फिल्म ‘ठग लाइफ’ में देखा गया था। इसमें वो सुपरस्टार कमल हासन के साथ दिखाई दिए थे, जिसे मशहूर फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था। अब अशोक की नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है।

इस फिल्म में उनके साथ निमिषा सजयन दिखाई देंगी। इसकी मुहूर्त की फोटोज मेकर्स ने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। मिलियन डॉलर स्टूडियोज के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जा रहा है।

इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए मेकर्स ने एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘नया सफर, नया जोश, नया जुनून।’

इसमें मुहूर्त शॉर्ट की कई तस्वीरें शेयर की गई हैं। इसकी पूजा सेरेमनी में प्रोड्यूसर और कास्ट भी शामिल हुए। इस फिल्म को सिबी मणिकंदन डायरेक्ट करेंगे। अभिनेता, निर्देशक शशि कुमार और निर्देशक सरवनन सहित कई हस्तियां पूजा समारोह में शामिल हुईं।

इस फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है और इसे अस्थायी रूप से प्रोडक्शन नंबर 6 कहा जा रहा है क्योंकि यह मिलियन डॉलर स्टूडियो की छठी फिल्म है।

फिल्म की टीम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह बेहतरीन व्यावसायिक मनोरंजन होगी, जो दर्शकों के सभी वर्गों को आकर्षित करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में फिल्म की शूटिंग एक शेड्यूल में पूरी करने का प्लान है।

फिल्म के मुख्य कलाकारों के अलावा, फिल्म के अन्य कलाकारों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। फिल्म का छायांकन पुष्प राज संतोष और संपादन भरत विक्रमन करेंगे। फिल्म का संगीत जाने-माने संगीत निर्देशक धीबू निनन थॉमस दे रहे हैं।

यह पहली बार है, जब अशोक सेलवन और निमिषा सजयन की जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देगी। उन्हें साथ देखने के लिए फैंस अभी से ही इस फिल्म के आने का इंतजार करने लगे हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम