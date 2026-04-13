'दो योद्धा, एक कोर्ट', सनी देओल ने टेनिस खिलाड़ियों सिनर-अल्कारेज के मुकाबले को बताया यादगार

मुंबई, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। खेल की दुनिया में जीत और हार तो चलती रहती है, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं, जो सिर्फ नतीजों से नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के जज्बे से याद किए जाते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही टेनिस मैच का मुकाबला देखने को मिला, जिसने न सिर्फ लोगों का दिल जीता, बल्कि बॉलीवुड सितारों को भी प्रभावित किया। इसी कड़ी में सनी देओल ने टेनिस के दो दिग्गज खिलाड़ियों की खुलकर तारीफ की।

दरअसल, सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कारेज की सराहना की। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें जैनिक सिनर ट्रॉफी पकड़े नजर आ रहे हैं, जबकि अल्कारेज उनके पास खड़े हैं।

इस तस्वीर के साथ सनी देओल ने लिखा, ''ये दोनों खिलाड़ी असली योद्धा हैं, जिन्होंने कोर्ट पर सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि खेल की गरिमा और सम्मान के लिए भी खेला। ऐसे ही पल होते हैं, जो यादगार होते हैं और लोगों को खेल से जोड़ते हैं, साथ ही खेल से प्यार करने की असली वजह देते हैं।''

अगर इस मुकाबले की बात करें तो 12 अप्रैल को मोंटे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में जैनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन किया और कार्लोस अल्कारेज को 7-6 (7-5), 6-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह जीत उनके करियर के लिए बेहद खास रही, क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली।

वहीं, कार्लोस अल्कारेज ने भी इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि वह फाइनल में जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन उनका प्रदर्शन सनी देओल के साथ-साथ दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहा।

सनी देओल की बात करें तो, वह अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर काफी चर्चाओं में है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की इस फिल्म में वह हनुमान का किरदार निभाएंगे। इनके अलावा, सुपरस्टार यश, रावण के किरदार में नजर आएंगे। साई पल्लवी सीता के रोल में होंगी। इसके अलावा, रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे। 'रामायण' का पहला पार्ट दीपावली 2026 पर रिलीज होगा। इसका दूसरा हिस्सा दीपावली 2027 में रिलीज होगा।

--आईएएनएस

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