‘दे दे प्यार दे 2’ रिव्यू: दर्शकों को औसत लगी अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। अजय देवगन, आर. माधवन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म 2019 में आई सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ की सीक्वल है। दर्शकों की उम्मीद के मुताबिक फिल्म पहले पार्ट की तरह मजेदार नहीं है। फिल्म दर्शकों को गुदगुदाने में कामयाब नहीं रही है। दर्शकों ने फिल्म को औसत बताया है।

फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ देखने पहुंचे दर्शक ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "पहला पार्ट देखा था, उसमें तब्बू भी थीं। इसलिए सिक्वल से उम्मीद थी। लेकिन, फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अजय देवगन की एक्टिंग भी दिल को छू नहीं पाई। उनके चेहरे के हावभाव बेहद सामान्य थे और उसे देखते हुए किसी भी तरह का रोमांच नहीं आया। अजय देवगन को अब दृश्यम जैसी सस्पेंस और हॉरर फिल्में ही करनी चाहिए। कॉमेडी और रोमांटिक फिल्में उनके लिए नहीं बनी हैं। रकुल प्रीत की एक्टिंग भी ओवर लगी। मीजान जाफरी का अभिनय अच्छा है।"

एक महिला दर्शक ने बताया कि फिल्म औसत है। पहला हिस्सा मजेदार है, लेकिन दूसरे में आते-आते थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। क्लाइमेक्स में सब कुछ साफ हो जाता है। अजय और रकुल प्रीत साधारण हैं। फिल्म देख सकते हैं। पहले पार्ट की तरह एंटरटेनिंग नहीं लगी।

एक अन्य दर्शक ने फिल्म देखने के बाद कहा कि फिल्म ठीक-ठाक है और परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म को पहले सीक्वल से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है और फ्लैशबैक में तब्बू को भी दिखाया है। अजय देवगन और रकुल प्रीत की केमिस्ट्री लाजवाब है, लेकिन आर. माधवन ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने फिल्म में रकुल प्रीत के पिता का रोल प्ले किया है, जो अपनी ही बेटी के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक ‘दे दे प्यार दे 2’ को 8-10 करोड़ की ओपनिंग मिल सकती है। हालांकि अभी कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन बढ़ सकता है।

--आईएएनएस

पीएस/ पीएके