'द ट्रायल' फेम शीना चौहान फिल्म ‘जातस्य मरणं ध्रुवं’ के लिए ले रही हैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग

चेन्नई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ इंडियन एक्ट्रेस शीना चौहान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। उनकी आने वाली फिल्म है ‘जातस्य मरणं ध्रुवं’, जिसमें वे एक आईपीएस ऑफिसर के किरदार में दिखाई देंगी।

इस फिल्म के लिए वे मार्शल आर्ट की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं। ‘जातस्य मरणं ध्रुवं’ में शीना की जोड़ी जेडी चक्रवर्ती के साथ जमेगी। जेडी को हिंदी फिल्म ‘सत्या’ में देखा गया था। एक्ट्रेस शीना कराटे में ब्राउन बेल्ट और एमएमए- कराटे चैंपियनशिप में राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं। अब वे फिल्म में अपने कैरेक्टर को और दमदार बनाने के लिए मार्शल आर्ट सीख रही हैं।

वह हैदराबाद में एक निजी कोच के साथ प्रतिदिन 90 मिनट की ट्रेनिंग ले रही हैं। इसमें ताकत के साथ ही आधुनिक युद्ध की बारीकी पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जा रहा है। इस बारे में बात करते हुए शीना ने कहा, "मेरे लिए परफॉर्मेंस के साथ ही प्रक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वह मेरी मार्शल आर्ट हो, जिम वर्कआउट हो, या असली अधिकारियों का अध्ययन करने में बिताया गया समय हो, यह सब मुझे किरदार को ईमानदारी से जीने में मदद करता है।"

शीना को आखिरी बार फिल्म संत तुकाराम में देखा गया था। इसमें उन्होंने अवली जीजाबाई का किरदार बड़े ही प्रभावशाली ढंग के साथ निभाया था। इसके लिए लोगों और समीक्षकों ने उनकी तारीफ भी की थी।

तेलुगु फिल्म ‘जातस्य मरणं ध्रुवं’ एक सस्पेंस-थ्रिलर मूवी है, जिसमें कई अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब पोस्ट-प्रोडक्शन के अंतिम चरण में है।

फिल्म में उभरते सितारे नरेश अगस्त्य भी हैं और जल्द ही इसका प्रचार शुरू किया जाएगा। मूवी में हितेन तेजवानी और सीरत कपूर जैसे सितारे भी हैं। इसकी रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। श्रवण जोनाडा ने इस फिल्म की कहानी लिखी है। इसका निर्देशन भी श्रवण ने ही किया है।

