'द ट्रायल 2' में काजोल संग काम कर बचपन की यादें ताजा हो गईं : पामेला सिंह भूटोरिया 

Sep 26, 2025, 05:40 AM

मुंबई, 25 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री पामेला सिंह भूटोरिया इन दिनों वेब सीरीज ‘द ट्रायल 2’ में दिखाई दे रही हैं। इस सीरीज में बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल लीड रोल में हैं। यह पहली बार है जब पामेला ने काजोल के साथ काम किया है। 

इस सीरीज में काजोल के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए पामेला ने बताया कि इससे उनके बचपन की यादें ताजा हो गईं। दरअसल, उन्होंने बचपन में काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे देखी थी, इस फिल्म में काजोल के किरदार से वो बहुत प्रेरित हुईं। वह तब से ही काजोल के जैसे बनने की सोचती थीं, पामेला को वह बहुत पसंद थीं।

अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए पामेला ने आईएएनएस से कहा, "शूटिंग के पहले ही दिन मेरा पहला सीन काजोल के साथ था। शो में मैं एक ऐसी स्मार्ट और खूबसूरत महिला का किरदार निभा रही हूं, जो काजोल के द्वारा निभाए जा रहे किरदार के बॉयफ्रेंड की जिंदगी में आती है। यह मेरा पहला सीन था और मैंने इसे काजोल के साथ ही किया। जब मैं सेट पर पहुंची, तो काजोल मेरे पास से गुजरीं। उस वक्त तक वह मुझे पर्सनली नहीं जानती थीं। मेरे लिए यह अनुभव बेहद खास था, क्योंकि बचपन से जिनको हमने ‘सिमरन’ के रूप में देखा और सराहा है, वही मेरे सामने थीं। इससे मेरे बचपन की यादें ताजा हो गईं, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा क्रश मेरे सामने आ खड़ा हुआ हो।"

पामेला ने आगे कहा, "मुझे वह खास सीन अब भी याद है, जहां निर्देशक चाहते थे कि मेरा किरदार आत्मविश्वासी, खूबसूरत और दमदार दिखे, लेकिन मैं हंस पड़ी। यह वही पल था जब मैंने पहली बार काजोल को देखा, उनसे मुलाकात की और उनके साथ शूटिंग की। उनके साथ स्क्रीन साझा करना वाकई अद्भुत अनुभव था। काजोल बेहद जीवंत और दयालु इंसान हैं। उनकी हंसी पूरे माहौल को रोशन कर देती है।"

वेब सीरीज ‘द ट्रायल 2’ जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। इसमें काजोल, जिशु सेनगुप्ता, अली खान, और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार अभिनय करते नजर आ रहे हैं।

पामेला को आपने ‘कहानी’, ‘घुसपैठ’, ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर 3’, और ‘उर्फ घंटा’ जैसी फिल्मों में देखा होगा। वह बहुत जल्द अभिनय देव की सीरीज में करिश्मा कपूर के साथ नजर आएंगी। इसका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है।

