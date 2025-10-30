द टॉक्सिक एवेंजर : पीटर डिंकलेज की सुपरहीरो फिल्म 31 अक्टूबर को भारत में होगी रिलीज

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। हॉलीवुड स्टार पीटर डिंकलेज की फिल्म 'द टॉक्सिक एवेंजर' वैश्विक स्तर पर लोगों का मनोरंजन करने के बाद भारतीय दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है। यह भारत में 31 अक्टूबर को प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड (पीवीओडी) के रूप में अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।

यह फिल्म भारत में प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और यूट्यूब पर विशेष रूप से 499 रुपए के रेंट पर उपलब्ध होगी। इस फिल्म में एमी पुरस्कार विजेता पीटर डिंकलेज, केविन बेकन, एलिजा वुड, जैकब ट्रेम्बले और टेलर पेज जैसे कलाकार हैं।

'द टॉक्सिक एवेंजर' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें पीटर डिंकलेज एक सफाई कर्मचारी विंस्टन गूज की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में गूज एक भयावह केमिकल दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह एक नए तरह के नायक, 'द टॉक्सिक एवेंजर,' में बदल जाता है।

इसके बाद उसका जीवन बदल जाता है। वह क्रूर कॉर्पोरेट अधिपतियों और भ्रष्ट ताकतों का सामना करता है जो उसके बेटे, उसके दोस्तों और उसके समुदाय के लिए खतरा हैं।

इस फिल्म की कहानी मैकॉन ब्लेयर ने लेखक लॉयड कॉफमैन और जो रिटर के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म का निर्देशन मैकॉन ब्लेयर ने किया है। इस मूवी को 2025 की शुरुआत में एडिनबर्ग फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था।

यह फिल्म विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों के सिनेमाघरों में भी रिलीज हुई थी। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों ने इसकी खूब तारीफ की। अब इस फिल्म को भारतीय दर्शक 31 अक्टूबर से ओटीटी पर एक मामूली फीस देकर देख सकते हैं।

बता दें कि हॉलीवुड अभिनेता पीटर डिंकलेज ने 1995 में ब्लैक कॉमेडी फिल्म ‘लिविंग इन ओब्लिवियन’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और 2003 की कॉमेडी-ड्रामा ‘द स्टेशन एजेंट’ में मुख्य भूमिका के साथ सफलता हासिल की।

वह ‘एल्फ’, ‘लैसीज’, ‘द बैक्सटर’, ‘द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया: प्रिंस कैस्पियन’, ‘डेथ एट अ फ्यूनरल’, ‘एक्स-मेन: डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट’ और ‘द हंगर गेम्स: द बैलाड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

हॉलीवुड अभिनेता पीटर डिंकलेज को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में टायरियन लैनिस्टर की भूमिका निभाने के लिए रिकॉर्ड चार बार ड्रामा सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का प्राइमटाइम एमी पुरस्कार भी शामिल है। उनके पुरस्कारों की सूची में गोल्डन ग्लोब सम्मान और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

