'द पिरामिड स्कीम' की शूटिंग शुरू, रणवीर शौरी और शेखर सुमन पहली बार दिखेंगे साथ

मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। नई वेब सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' की शूटिंग शुरू हो गई है। इसके मेकर्स ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए इस बात की जानकारी लोगों के साथ साझा की।

खास बात यह है कि इसमें रणवीर शौरी और शेखर सुमन जैसे मशहूर कलाकार पहली बार साथ काम करते दिखाई देंगे। इस सीरीज में उनके अलावा परमवीर चीमा, अंजन श्रीवास्तव, स्मिता बंसल और अल्फिया जाफरी जैसे सितारे भी होंगे।

इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए मेकर्स ने बताया कि सपने देखने और बहुत सारी योजनाएं बनाने के बाद आखिरकार 'द पिरामिड स्कीम' की शूटिंग शुरू हो गई।

इस पोस्ट में मेकर्स ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। इनमें सीरीज की पूरी कास्ट दिखाई दे रही है। इसमें पूरी स्टारकास्ट लॉन्च का जश्न मनाती भी दिखाई दी।

इस सीरीज के निर्माता द वायरल फीवर (टीवीएफ) हैं। सीरीज का निर्देशन आशीष शुक्ला और श्रेयांश पांडे कर रहे हैं। इसमें एक लड़के गोल्डी की कहानी है, जो मल्टी-लेवल मार्केटिंग बिजनेस के जरिए अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसका यह सपना उसे अलग ही दुनिया में ले जाता है। इससे न सिर्फ उसका भविष्य बल्कि परिवार भी खतरे में पड़ जाता है।

फिलहाल, इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं है, लेकिन 'द पिरामिड स्कीम' का प्रीमियर 2026 में प्राइम वीडियो पर किया जाएगा।

इससे पहले रणवीर शौरी वेब सीरीज ‘बिंदिया के बाहुबली’ में दिखाई दिए थे। राज अमित कुमार ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया है। इसमें सौरभ शुक्ला, रणवीर शौरी, सीमा बिस्वास और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार हैं।

रणवीर ने आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में सीरीज की खासियत के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि यह सीरीज दूसरी क्राइम-ड्रामा से हटकर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें थोड़ी संवेदनशीलता है। इस चीज के प्रति थोड़ा संवेदनशील दृष्टिकोण है। इस शैली पर खूब फिल्में बनी हैं और सफल भी रही हैं, मगर इसकी संवेदनशीलता इसे अलग बनाती है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम