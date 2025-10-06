'द पैराडाइज' की शूटिंग के लिए राघव जुयाल तैयार, नानी से मिलने को भी बेकरार

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर निर्देशक श्रीकांत ओडेला की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर 'द पैराडाइज' में राघव जुयाल भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। उन्होंने इस फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

फिल्म के स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन के बाद अब वो फिल्म के लीड स्टार नानी से मिलने को उत्सुक हैं।

इसकी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर राघव जुयाल ने शेयर की है। इसमें वह फिल्म के डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म का एक पोस्टर भी राघव और श्रीकांत के बीच दिख रहा है। 'द पैराडाइज' फिल्म से राघव जुयाल तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं।

इस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए राघव ने लिखा, "द पैराडाइज शुरू। मेरे प्यारे श्रीकांत सर के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में खूब मस्ती की। नेचुरल स्टार नानी, आपके साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतजार है।"

इस साल जुलाई में अभिनेता राघव जुयाल को फिल्म में जोड़ा गया था। उनके जन्मदिन के मौके पर यह खुशखबरी मेकर्स ने शेयर की थी।

प्रोडक्शन हाउस एसएलवी सिनेमाज ने सोशल मीडिया पर लिखा था, "टीम द पैराडाइज की ओर से प्रतिभाशाली अभिनेता राघव जुयाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसे किरदार में उनका स्वागत है जो अनोखा होगा और सभी को आश्चर्यचकित कर देगा।"

बताया जा रहा है कि राघव जुयाल इस फिल्म में एक खलनायक की भूमिका में दिखाई देंगे। यह फिल्म आठ भाषाओं, तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, अंग्रेजी और स्पेनिश में रिलीज होगी।

राघव जुयाल ने बताया था कि वह फिल्म से साउथ इंडियन सिनेमा में डेब्यू करने के लिए एक्साइटेड हैं।

लोगों का कहना है कि फिल्म में राघव जुयाल दमदार एक्शन करते दिखाई देंगे। यह नानी की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इसका निर्माण एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले सुधाकर चेरुकुरी कर रहे हैं।

यह 'दसरा' के बाद नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला की दूसरी फिल्म है। फिल्म में मोहन बाबू भी अहम किरदार में दिखाई देंगे। यह फिल्म 26 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम