मनोरंजन

‘द पैराडाइज’ का नया पोस्टर आया सामने, दिखा नानी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 08, 2025, 12:15 PM

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय सितारे नानी की 'द पैराडाइज' का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। इसके जरिए उनके किरदार को सबके सामने पेश किया गया है।

इसे 'दसरा' जैसी रियल और जमीन से जुड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है। इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "पेश है 'द पैराडाइज' से द नेचुरल स्टार नानी का किरदार जदल।"

शुक्रवार को रिलीज हुए इस पोस्टर में नानी का एक दमदार, सख्त और पूरी तरह बदला हुआ रूप दिखता है। उनका यह लुक बोल्ड है, अलग है, और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह बताता है कि 'द पैराडाइज' कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो सामने आने वाला है।

इस फिल्म के पीछे श्रीकांत ओडेला का दिमाग है। फिल्म में बारीकी से की गई क्रिएटिव डिटेलिंग चर्चा का विषय है। हर अपडेट के साथ ओडेला बार-बार ये साबित कर रहे हैं कि वे देश के सबसे दिलचस्प फिल्ममेकर्स में से एक बनते जा रहे हैं। उनके अंदर ऐसी दुनिया रचने की काबिलियत है जो दिल को छूती है, और उनके इमोशनल विजुअल्स सिर्फ फैन्स ही नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींच रहे हैं।

'दसरा' जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला एक बार फिर साथ आए हैं, और इस बार ये ओडेला की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। नानी, जो लगातार हिट फिल्मों में नजर आ रहे हैं, इस रोल में एकदम नया और अनदेखा अवतार लेकर आ रहे हैं, जो एक बार फिर साबित करता है कि वे वाकई एक सच्चे पैन-इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं।

इस फिल्म की दमदार कास्ट में अब राघव जुयाल भी शामिल हो गए हैं, जो फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचाने जाने वाले राघव की एंट्री से फिल्म में एक और दिलचस्प रंग जुड़ गया है, जो दर्शकों को हैरान भी करेगा और बांधे भी रखेगा।

फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने कंपोज किया है। एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी 'द पैराडाइज' 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर धूम मचाने आ रही है। इसे 8 भाषाओं (हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम) में रिलीज किया जाएगा।

–आईएएनएस

जेपी/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...