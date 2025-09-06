‘द केरला स्टोरी’ फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा ने केरल में धूमधाम से मनाया ओणम

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री अदा शर्मा की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था। वह इन दिनों केरल में हैं। यह उनका गृहराज्य है, वहां अदा शर्मा ओणम के त्योहार को मनाने के लिए गई थीं।

यहां पर अभिनेत्री ने अपने रिश्तेदारों के साथ ओणम के उत्सव का लुत्फ उठाया। अदा ने बताया कि इस बार का ओणम उनके लिए बहुत ही खास रहा। उन्होंने यहां रंगोली बनाना सीखा और घर के बने लजीज पकवान का भी लुत्फ उठाया।

अदा शर्मा ने कहा, "मेरे रिश्तेदार पूरे केरल में हैं। इसलिए अपनी चार दिन की यात्रा में मैं हर एक मौसी के घर एक दिन रुकी। मैंने उनके घर पर ओलान, अवियल और सांभर का भरपूर आनंद लिया। तिरुवनंतपुरम में मेरी दो मौसी हैं, एक मुवत्तुपुझा में और दूसरी त्रिशूर में। जब मैं उनसे मिलने जाती हूं तो वे मुझे बहुत लाड़-प्यार करती हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "जब भी मैं ओणम के लिए केरल जाती हूं तो मैं घर से बाहर भी बहुत कम निकलती हूं, हमारे पास घर पर बातें करने के लिए बहुत कुछ होता है। इस बार मैं उनको एआई से तस्वीरों का रंग बदलना सिखा रही हूं। मैंने कोलम (रंगोली) बनाने की भी कोशिश की, लेकिन अभी इसमें मेरा हाथ थोड़ा तंग है, लेकिन फिर वो मेरी तारीफ करते हैं और इसे कला बताते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतने शानदार किरदार निभाने और इतने प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। 'द केरला स्टोरी' जैसी कहानियां हों या रीता सान्याल जैसी काल्पनिक कहानियां, मैं उन्हें जितना हो सके, उन्हें उतना असल दिखाने की पूरी कोशिश करती हूं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि रचनात्मक फिल्म निर्माता मुझे इतने अलग-अलग प्रकार के किरदार दे रहे हैं।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो वो आने वाले दिनों में दो हॉरर हिंदी फिल्मों में नजर आएंगी। इनमें से एक में अदा शर्मा एक सुपरहीरो की भूमिका निभाएंगी। वहीं दूसरी एक दक्षिण भारतीय फिल्म है। इसमें वो एक देवी का किरदार निभाएंगी। इसके अलावा, वह अपने सुपरहिट सीरीज ‘रीता सान्याल’ के सीजन 2 में भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

--आईएएनएस

