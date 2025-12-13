'द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली' की शूटिंग का अनुभव पुरानी जिंदगी में लौटने जैसा : कृतिका कामरा

मुंबई, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री कृतिका कामरा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली' को लेकर चर्चाओं में हैं। इसमें कृतिका ने बानी अहमद नाम की लड़की का किरदार निभाया है, जो अमेरिका में अपनी ड्रीम जॉब के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन परिवार के प्रति जिम्मेदारी उसे इस सपने को पूरा करने से रोकती है।

इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में हुई। शूटिंग को लेकर कृतिका कामरा ने आईएएनएस से बात करते हुए अपना अनुभव साझा किया।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कृतिका ने कहा, ''शूटिंग के दौरान हर लोकेशन से मेरी कोई न कोई याद जुड़ी हुई थी। जब मैं गलियां देखती, तो मुझे अपने स्कूल के रास्ते याद आ जाते थे। जब सड़क किनारे ठेले दिखाई देते थे, तो कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ खाया गया स्ट्रीट फूड याद आ जाता था। मेरे लिए फिल्म की शूटिंग एक काम की तरह नहीं थी, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से लौटने जैसा अनुभव था।''

उन्होंने कहा, ''किरदार निभाते समय मुझे कोई बनावटीपन नहीं लाना पड़ा, क्योंकि फिल्म की कहानी बहुत हद तक मेरी जिंदगी के कुछ हिस्सों जैसी है।''

कृतिका ने कहा, ''दिल्ली में शूटिंग का अनुभव मेरे लिए भावनात्मक रूप से भी बेहद खास रहा। शहर की ऊर्जा, लोगों का अपनापन और यहां के खाने की खुशबू ने मुझे रिफ्रेश रखा। सेट पर हर दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ होती थी। फिल्म की टीम भी ज्यादातर महिलाएं थीं, ऐसे में पूरा माहौल गर्मजोशी से भर जाता था। निर्देशक अनुषा रिजवी फिल्म में वास्तविकता और संवेदनशीलता लेकर आईं, जैसे ये घटना कहीं यहीं आसपास घट रही हो।''

फिल्म में कृतिका कामरा के साथ पूरब कोहली, श्र‍ेया धनवंतरी, जूही बब्‍बर, शीबा चड्ढा और डॉली अहलूवालिया अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म एक दिन की कहानी है। इसमें दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार को दिखाया गया है, जिसमें बानी (कृतिका कामरा) तलाकशुदा है। वह पेशे से राइटर है और अमेरिका में नौकरी करना चाहती है। इसके लिए उसे अपना प्रेजेंटेशन 12 घंटे के अंदर देना होता है, लेकिन उसी दिन उसके घर में परिवार के लोग एक के बाद एक आने लगते हैं।

बानी की बहन इरम (श्रेय धनवंतरी) भी तलाकशुदा है। वह बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए उसे बुलाने आती है। बानी का भाई जोहेब (निशांक वर्मा) अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी (अनुष्का बनर्जी) के साथ आता है।

वहीं, बानी का प्रोफेसर अमिताव (पूरब कोहली) भी उसके घर पहुंचता है। घर के बुजुर्ग अक्को (फरीदा जलाल), आसिया (डॉली आहलूवालिया), साफिया (शीबा चड्ढा), और नबीला (नताशा रस्तोगी) हज पर जाने की योजना बनाते हैं।

ऐसे में एक तरफ 12 घंटे की डेडलाइन है, तो दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों का शोर है। इस दौरान रिश्ते में टकराहट, हल्के-फुल्के ड्रामे और भावनात्मक सीन देखने को मिलते हैं।

'द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली' जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम