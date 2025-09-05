मनोरंजन

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का हिस्सा हैं कीकू शारदा, कॉमेडियन ने अफवाहों पर लगाया विराम

Sep 05, 2025

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। हाल ही में यह खबर आई थी कि कॉमेडियन कीकू शारदा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो नए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मगर अब खुद कीकू शारदा ने ऐसी अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि वो अभी भी 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का हिस्सा हैं।

कहा जा रहा था कि नए शो में जाने के लिए कीकू शारदा पुराने शो को छोड़ रहे हैं। इसी के साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कृष्णा अभिषेक के साथ उनका झगड़ा हुआ है, इसलिए वो शो छोड़ रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं।

उनसे जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कीकू शारदा ने कपिल के शो के मौजूदा सीजन की शूटिंग पूरी कर ली है। उनका कोई काम बाकी नहीं है, कोई अचानक शो से बाहर नहीं गया है और उनके और टीम के बीच कोई तनाव नहीं है।

'राइज एंड फॉल' में वो अपनी पूरी शूटिंग करने के बाद ही गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि कीकू शारदा और कृष्णा के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक है। दोनों कलाकारों के बीच दोस्ताना और पेशेवर रिश्ता है। दोनों के बीच टकराव के जो भी वीडियो वायरल होते हैं वो शो से ही रिलेटेड हैं, दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है।

नए शो 'राइज एंड फॉल' की बात करें तो इसमें अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा और कुबरा सैत जैसे सितारे हैं। हाल ही में इसमें भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की एंट्री हुई है। राइज एंड फॉल को 'शार्क टैंक' फेम मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं। शो का कॉन्सेप्ट कुछ-कुछ बिग बॉस के जैसा ही है।

शो के होस्ट अशनीर खुद 'राइज एंड फॉल' शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर नजर रख रहे हैं। यह 6 सितंबर से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा। इसे मुफ्त में दर्शक इस ऐप पर देख पाएंगे।

