'द गेम' सीरीज में अपने किरदार के लिए पहली बार की तमिल डबिंग, शब्दों पर दिया विशेष ध्यान : श्रद्धा श्रीनाथ

चेन्नई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन अभिनय से खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्रद्धा श्रीनाथ इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' को लेकर चर्चाओं में है। इसमें उन्होंने अपने किरदार के लिए पहली बार तमिल भाषा में डबिंग की। श्रद्धा ने इस बात का खुलासा आईएएनएस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किया, जिसमें उन्होंने अपनी पहली तमिल डबिंग के अनुभव के बारे में बातचीत की।

श्रद्धा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं तमिल बोलने में आरामदायक महसूस करती हूं, लेकिन मैं थोड़ी शर्मीली भी हूं। मैं बेहद संवेदनशील हूं। अगर कोई किसी तमिल शब्द को बोलने को लेकर मेरा मजाक उड़ाता है, तो मैं उस शब्द को जिंदगी भर नहीं बोलना चाहती। यही वजह है कि मैं तमिल बोलते वक्त कभी-कभी थोड़ा आत्मविश्वास खो बैठती हूं। मुझे अपनी भाषा पर बहुत ध्यान देना पड़ता है।"

श्रद्धा ने आगे बताया, "मैं तमिल बोलने से पीछे नहीं हटती, लेकिन अक्सर अंग्रेजी बोलने को प्राथमिकता देती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वहां के लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं। यह पहली बार है जब मुझे अपने किरदार के लिए तमिल में डबिंग करनी पड़ी, जिसे लेकर मैं काफी उत्साहित और थोड़ी नर्वस भी थी।"

उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने 'विक्रम वेधा' फिल्म के जरिए तमिल डबिंग की कोशिश की थी।

उन्होंने कहा, ''फिल्म 'विक्रम वेधा' के निर्देशक पुष्कर गायत्री ने मुझे डबिंग टेस्ट के लिए बुलाया था। मैं तमिल को ऐसे पढ़ती थी जैसे वह अंग्रेजी में लिखी हो। मैं हर चीज को तोड़-मरोड़ कर बताती थी। मैं पहले इसे समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज, मुझे लगता है कि मैंने इसे एक तरह से बेहतर बना लिया है। साथ ही, मुझे राजेश सर से भी काफी मदद मिली है, जो इस वेब सीरीज के निर्देशक भी हैं।"

'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' श्रद्धा के लिए कई मायनों में खास है। यह न केवल उनकी पहली तमिल वेब सीरीज है, बल्कि पहली बार उन्होंने अपने किरदार के लिए खुद डबिंग भी की है।

यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज के लिए उपलब्ध है। इसका निर्देशन राजेश एम सेल्वा ने किया है।

--आईएएनएस

पीके/एएस