'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर रिलीज, इस बार श्रीकांत तिवारी के हालात पहले से ज्यादा दिखे खतरनाक

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। चार साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दर्शकों को खुशी मिली है। प्राइम वीडियो की सुपरहिट सीरीज 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जैसे ही ट्रेलर सामने आया, सोशल मीडिया पर मनोज बाजपेयी का जादू एक बार फिर छा गया। राज और डीके के डायरेक्शन में बनी इस स्पाई थ्रिलर सीरीज का नया चैप्टर एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है।

इसमें श्रीकांत तिवारी की निजी जिंदगी और उनके प्रोफेशनल संघर्षों के बीच का टकराव भी है।

ट्रेलर की शुरुआत में मनोज बाजपेयी परिवार के आगे अपने रहस्य खोलते नजर आते हैं। वह बताते हैं कि वह एक एजेंट है, लेकिन परिवार का रिएक्शन बेहद नॉर्मल होता है, जिसे देख मनोज खुद चौंक जाते हैं।

ट्रेलर पूरे 2 मिनट 49 सेकंड का है। जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी की जिंदगी में तनाव बढ़ता दिखाई देता है। माहौल गंभीर और रहस्यमय होता जाता है। इस बार श्रीकांत सिर्फ आतंकवादियों या साजिशों से नहीं, बल्कि अपनी ही एजेंसी से भागते नजर आते हैं। इस सीजन में हालात बदल चुके हैं।

ट्रेलर में कई दमदार एक्शन सीक्वेंस हैं। नए सीजन में दो नए और बेहद ताकतवर दुश्मनों की एंट्री हुई है, जिनमें जयदीप अहलावत और निमरत कौर का नाम शामिल है। ट्रेलर में दोनों ही किरदारों की झलक बेहद प्रभावशाली है।

जयदीप अहलावत की दमदार आवाज और डायलॉग्स उन्हें एक रहस्यमय और खतरनाक विलेन बनाते हैं। वहीं, निमरत कौर का किरदार कहानी में एक नया मोड़ लाता है, जो श्रीकांत की नौकरी के साथ-साथ परिवार की सुरक्षा के लिए भी खतरा साबित होता है।

इस सीजन के डायलॉग्स सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं, जबकि कहानी राज, डीके और सुमन कुमार ने मिलकर तैयार की है। निर्देशन में इस बार सुमन कुमार और तुषार सेठ भी राज-डीके की टीम से जुड़े हैं।

'द फैमिली मैन सीजन 3' का प्रीमियर 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर होगा।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम