मनोरंजन

'द बंगाल फाइल्स' स्टार अनुभा अरोड़ा ने की विवेक रंजन की तारीफ, बताया कैसे की अपने किरदार की तैयारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 30, 2025, 07:32 AM

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री की ‘द बंगाल फाइल्स’ इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यह 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

‘द बंगाल फाइल्स’ को अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे कलाकार भी हैं। इस मूवी में अभिनेत्री अनुभा अरोड़ा गौरी नाम की एक युवा पत्रकार की भूमिका में दिखाई देंगी। इस रोल के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की, एक्ट्रेस ने फैंस के साथ शेयर किया है।

अनुभा अरोड़ा ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं फिल्म में गौरी का किरदार निभा रही हूं। वह दिल्ली की एक युवा पत्रकार हैं। इस भूमिका की तैयारी के लिए मैंने अपने आस-पास के पत्रकारों को ध्यान से देखा और उनका अध्ययन किया। मुझे याद है कि मैं दिल्ली के रामलीला मैदान गई थी और वहां एक पत्रकार को देखा था। वह अनुभव भी बहुत ज्ञानवर्धक था।"

अभिनेत्री ने कहा कि किरदार की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी एक दोस्त से एक पेशेवर कैमरा भी उधार लिया था।

फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री के बारे में बात करते हुए अनुभा ने कहा, "विवेक सर सेट पर कलाकारों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह एक अभिनेता की मानसिकता को समझते हैं, आपको किरदार को समझने के लिए वह सब कुछ देते हैं जो आपको चाहिए और फिर आपको बस समर्पण करना होता है।"

अनुभा ने बताया कि फिल्म में काम शुरू करने से पहले उन्हें पश्चिम बंगाल के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। उन्हें लगता है कि यह फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी। उन्होंने इस किरदार के लिए सलेक्ट करने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर तरण बजाज को धन्यवाद भी कहा।

‘द बंगाल फाइल्स’ 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

जेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...