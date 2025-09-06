‘द बंगाल फाइल्स’ पश्चिम बंगाल में नहीं हुई रिलीज, समिक भट्टाचार्य बोले- सिनेमा को दबाया नहीं जा सकता

कोलकाता, 5 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' शुक्रवार को पूरे देश में रिलीज हो गई। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं किया गया है।

कई थिएटर में इसके शो को लगने ही नहीं दिया गया। इस पर बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसे बंगाल की जनता देखेगी और बहुत ज्यादा देखेगी।

उन्होंने कहा, “फिल्म को बंगाल की जनता देखेगी और बहुत ज्यादा देखेगी। यूट्यूब पर देखेंगे, ओटीटी पर देखेंगे। किसी भी सिनेमा को और किसी भी साहित्य को ऐसे छुपाया या दबाया नहीं जा सकता।”

वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कुछ थिएटर में भी फिल्म का पहला शो कैंसिल कर दिया गया। इसे लेकर भी दर्शकों ने खूब हंगामा किया था। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

'द बंगाल फाइल्स' की रिलीज से एक दिन पहले फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पत्र भी लिखा था। इसमें एक्ट्रेस ने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने और इनकी सुरक्षा की मांग की थी।

पल्लवी जोशी ने इसमें लिखा, “'द बंगाल फाइल्स' ट्रायोलॉजी की अंतिम फिल्म है, जो 5 सितंबर को रिलीज हो रही है। यह डायरेक्ट एक्शन डे पर हुए हिंदू नरसंहार, नोआखली की भयावहता और विभाजन के दर्द की सच्चाई को उजागर करती है, जो सालों से दबी हुई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में सच्चाई पर शिकंजा कसा जा रहा है। फिल्म पूरी होने से कई साल पहले मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) ने इसका मखौल उड़ाया था। तब से बेबुनियाद एफआईआर दर्ज की गईं। पुलिस ने हमारा ट्रेलर ब्लॉक कर दिया।”

उन्होंने आरोप लगाया था कि फिल्म को पश्चिम बंगाल में रिलीज न होने दिया जाए, इसके भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

जेपी/डीएससी