मनोरंजन

‘द बंगाल फाइल्स’ में महात्मा गांधी की भूमिका में अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री ने की तारीफ

Aug 29, 2025, 01:09 AM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में अनुपम खेर महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे। फिल्ममेकर ने सोशल मीडिया पर अनुपम खेर की तारीफ करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया।

विवेक अग्निहोत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सीन से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अनुपम खेर महात्मा गांधी के रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्ममेकर ने इसके कैप्शन में लिखा, "राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित अनुपम खेर साहब सिर्फ भारतीय सिनेमा के महान कलाकार नहीं हैं, बल्कि विश्व सिनेमा के भी एक चमकते सितारे हैं। फिल्म 'द बंगाल 'फाइल्स' में वे गांधी का किरदार निभा रहे हैं। एक ऐसा किरदार, जिसमें गहराई, सच्चाई और ईमानदारी की जरूरत है। अभिनेता ने अपनी समझदारी और अनुशासन से एक बार फिर खेर साहब ने ये साबित कर दिया है कि वे सच में एक महान कलाकार हैं। 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को रिलीज हो रही है।"

मेकर्स ने इसका पहला गाना 'किछु दिन मोने मोने' रिलीज कर दिया है। यह गाना बांग्ला भाषा में है और यह 16 अगस्त 1946 में कोलकत्ता में हुए एक्शन डे की झलक पेश करता है। गाने में एक महिला इकतारा लिए गाने को गाती दिख रही है। इसी के साथ ही गाने में फिल्म के कुछ सीन भी साथ-साथ चल रहे हैं।

गाने को पार्वती बाउल ने अपनी आवाज देने के साथ-साथ कंपोज भी किया है।

'द बंगाल फाइल्स' को अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे कलाकार हैं।

यह विवेक अग्निहोत्री की 'फाइल्स' ट्रायोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' भी शामिल हैं। यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस द्वारा पेश की गई है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

