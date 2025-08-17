‘द बंगाल फाइल्स’ में अनुपम खेर बने महात्मा गांधी, ये कलाकार भी पर्दे पर निभा चुके हैं ‘बापू’ का किरदार

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' का ट्रेलर शनिवार को जारी हो चुका है। डायरेक्ट एक्शन डे पर बनी फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर महात्मा गांधी की भूमिका में हैं। इतिहास और अन्य विषयों पर बनी फिल्मों में कई एक्टर राष्ट्रपिता की भूमिका निभा चुके हैं। इस लिस्ट में नसीरुद्दीन शाह के साथ ही अन्य कई एक्टर्स का नाम शामिल है।

15 अगस्त के खास मौके पर मेकर्स ने अनुपम खेर का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया था, जिसमें वह बापू के प्रतिष्ठित किरदार में दिख रहे हैं। यह फिल्म साल 1946 के दंगों और डायरेक्ट एक्शन डे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भारत के विभाजन की त्रासदी को पर्दे पर पेश करती है। ट्रेलर में अनुपम खेर के सामने आए किरदार की झलक को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इससे पहले भी कई अभिनेताओं ने सिल्वर स्क्रीन पर महात्मा गांधी की भूमिका को जीवंत किया है।

दर्शन जरीवाला ने साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'गांधी: माय फादर' में मुख्य किरदार निभाया था। फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी जी और उनके बेटे हरिलाल के मुश्किल भरे रिश्ते पर केंद्रित थी। जरीवाला को इस किरदार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।

संजय दत्त, अरशद वारसी की फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' में दिलीप प्रभवलकर ने महात्मा गांधी के किरदार को पर्दे पर पेश किया था। साल 2006 में आई राजकुमार हिरानी की फिल्म में गांधी जी की काल्पनिक छवि को पर्दे पर उतारा गया था। उन्होंने मुन्ना भाई को ‘गांधीगिरी’ के जरिए अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया, जो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ।

साल 2000 में आई फिल्म 'हे राम' में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने गांधी की भूमिका निभाई थी। कमल हासन की फिल्म भारत के विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है। शाह के गुजराती लहजे और अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और हेमा मालिनी जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में हैं।

'द मेकिंग ऑफ द महात्मा' साल 1996 में रिलीज हुई थी, जिसमें रजित कपूर ने गांधी की भूमिका निभाई थी। श्याम बेनेगल की इस फिल्म में रजित कपूर ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के 21 वर्षों के सफर को दर्शाया। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

इस लिस्ट में ब्रिटिश एक्टर बेन किंग्सले का नाम शामिल है, जिन्होंने 1982 में आई फिल्म 'गांधी' में महात्मा के किरदार को निभाया था। रिचर्ड एटेनबरो की ऑस्कर विजेता फिल्म 'गांधी' में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत तक के सफर और स्वतंत्रता आंदोलन को बखूबी पर्दे पर पेश किया गया है। किंग्सले को इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर मिला था।

--आईएएनएस

एमटी/केआर