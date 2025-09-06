मनोरंजन

'द बंगाल फाइल्स' की धीमी शुरुआत, पहले दिन फीकी पड़ी कमाई

Sep 06, 2025

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की बहुचर्चित फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' आखिरकार 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। महीनों से फिल्म को लेकर कई विवाद सामने आ रहे थे, लेकिन इस दौरान फिल्म को लेकर लोगों में उत्सुकता साफ देखने को मिल रही थी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की पहले दिन की कमाई उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई।

सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन लगभग 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने पहले ही दिन 3.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग की थी और धीरे-धीरे जबरदस्त कमाई करते हुए 250 करोड़ के क्लब में पहुंची थी।

'द कश्मीर फाइल्स' की तुलना में 'द बंगाल फाइल्स' की शुरुआत काफी धीमी रही है। फिल्म की कहानी 1946 में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' यानी कलकत्ता दंगे पर आधारित है।

बॉक्स ऑफिस पर 'द बंगाल फाइल्स' और टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' आमने-सामने हैं। इस फिल्म के जरिए टाइगर लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे थे।

सैकनिल्क के मुताबिक, 'बागी 4' ने पहले ही दिन तगड़ी शुरुआत करते हुए लगभग 12 करोड़ रुपये की कमाई की। इससे तुलना करें तो 'द बंगाल फाइल्स' का आंकड़ा बहुत ही कम रहा है। हालांकि, फिल्ममेकर्स को वीकेंड से ज्यादा उम्मीदें हैं।

बता दें कि 'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, सिमरत कौर, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, सास्वत चैटर्जी और नामाशी चक्रवर्ती जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म की कहानी दो हिस्सों में चलती है। एक तरफ वर्तमान में, जहां एक सीबीआई ऑफिसर शिव पंडित, जिसका किरदार दर्शन कुमार ने निभाया है, जिसे पश्चिम बंगाल में एक लड़की के गायब होने पर जांच करने के लिए भेजा जाता है। दूसरी तरफ कहानी चलती है आजादी और भारत के विभाजन से पहले की। यह भारती, जिसकी भूमिका में सिमरत कौर है, के इर्द-गिर्द बुनी गई है।

