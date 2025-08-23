मनोरंजन

'द बंगाल फाइल्स' को मिला अभिनेता विक्टर बनर्जी का साथ, राष्ट्रपति से की ये अपील

Aug 23, 2025, 03:44 AM

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री की ‘द बंगाल फाइल्स’ इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसके ट्रेलर लॉन्च में कोलकाता में काफी हंगामा हुआ। प्रशासन ने इसके ट्रेलर को वहां रिलीज होने नहीं दिया।

अब इस फिल्म को वरिष्ठ बंगाली अभिनेता विक्टर बनर्जी का साथ मिला है। इसके समर्थन में बोलते हुए उन्होंने राष्ट्रपति से खास अपील की है।

‘द बंगाल फाइल्स’ 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। इस मूवी के साथ खड़े होते हुए बंगाली सुपरस्टार विक्टर बनर्जी ने कहा, “हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली इस फिल्म की स्क्रीनिंग को भी जानबूझकर रोका या दबाया जा सकता है। ऐसे कदम न सिर्फ कला की आजादी छीनते हैं बल्कि लोगों को सच जानने और अपनी सोच रखने के अधिकार से भी दूर करते हैं। इसलिए हम भारत की माननीय राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि फिल्म की स्क्रीनिंग बिना किसी डर या रुकावट के शांतिपूर्वक हो और कलाकारों व दर्शकों के अधिकार सुरक्षित रहें।”

फिल्म को चारों ओर से मिल रहे प्यार और समर्थन से विवेक रंजन अग्निहोत्री भी खुश हैं। उन्होंने कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ की स्क्रीनिंग 5 सितंबर 2025 को होने वाली है। यह फिल्म बंगाल और भारत के इतिहास के एक काले और दर्दनाक अध्याय को सामने लाने की एक साहसी कोशिश है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान फिल्म का ट्रेलर जबरदस्ती और गैरकानूनी तरीके से रोक दिया गया।”

'द बंगाल फाइल्स' को अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस द्वारा पेश की गई है। यह विवेक अग्निहोत्री की 'फाइल्स' ट्रायोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' भी शामिल हैं।

