'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने लौटाया मेरा आत्मविश्वास, अब मैं निडर महसूस करता हूं: लक्ष्य

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता लक्ष्य इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस शो में उनके अभिनय को दर्शकों से काफी सराहना मिल रही है। शो की सफलता और इससे जुड़े अनुभवों के बारे में बात करते हुए लक्ष्य ने बताया कि यह शो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उनके जीवन में बदलाव लाने वाला सफर बन गया है।

मुंबई के बीकेसी में हुए प्रमोशनल इवेंट के दौरान आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह शो करने के बाद उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आ गई, खास तौर पर तब की जब वे 17-18 साल के थे। उन्होंने कहा कि इस शो ने उन्हें उस आत्मविश्वास से फिर जोड़ दिया, जो कभी उनके अंदर था लेकिन वक्त के साथ कहीं खो गया था।

लक्ष्य ने बातचीत में कहा, "इस शो ने मुझे एक नया नजरिया दिया है, और अब मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा निडर महसूस करता हूं। जब आप एक ऐसे निर्देशक के साथ काम करते हैं जिसमें खुद के ऊपर हंसने की हिम्मत हो, जो सब कुछ दिल से करता हो, और जब सभी कलाकार भी खुद पर हंसने को तैयार हों, तो तब आपको डरने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती।"

उन्होंने कहा, ''शो की सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। जब टीम का हर सदस्य खुलकर काम करता है, बिना किसी डर या झिझक के, तो एक कलाकार के तौर पर आप भी खुद को उसी ऊर्जा में ढाल लेते हैं। जिंदगी में ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं जो कुछ नया कहने की कोशिश कर रहा हो और जिसे करने की हिम्मत आज भी बहुत कम लोग करते हैं।''

लक्ष्य का मानना है कि इस शो ने उन्हें न केवल बतौर कलाकार निखारा है, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा, "इस शो के निर्देशक और टीम ने जो भरोसा और आत्मविश्वास मुझ पर दिखाया, उसने मुझे फिर से वह व्यक्ति बना दिया जो मैं कभी हुआ करता था…एक बेफिक्र, आत्मविश्वासी और जिंदादिल इंसान।"

लक्ष्य ने अपने करियर के उन दिनों को भी याद किया जब फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय वे खुद से और अपनी पहचान से जूझ रहे थे। लेकिन 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने उन्हें फिर से उनकी खोई हुई ऊर्जा और प्रेरणा लौटा दी।

बातचीत के आखिर में उन्होंने कहा, "अब मुझे लगने लगा है कि मैं फिर से कुछ अच्छा कर रहा हूं और मेरे अंदर से कुछ बेहतरीन सामने आ रहा है। इस पूरे अनुभव को मैं अपने जीवन का बेहद अहम हिस्सा मानता हूं, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा।"

--आईएएनएस

पीके/एएस