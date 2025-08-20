'द अनफिनिश्ड टूर' की तैयारी में बादशाह, ढेरों बैग्स के साथ एयरपोर्ट पर आए नजर

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर रैपर बादशाह अपने संगीत और स्टाइल के लिए भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी खासियत सिर्फ उनकी रैपिंग नहीं, बल्कि उनके फैंस से जुड़ने का तरीका भी है। सोशल मीडिया पर उनकी हर पोस्ट उनके चाहने वालों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है।

हाल ही में बादशाह ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपने आने वाले यूएस टूर के लिए अपनी तैयारियों का जिक्र किया है। उनके इस पोस्ट से फैंस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

बादशाह की इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई फोटो में वह एक खिड़की के पास बैठे हुए नजर आ रहे हैं। खिड़की के बाहर हवाई जहाज और बस दिखाई दे रही है, जिससे साफ पता चलता है कि वह एयरपोर्ट पर हैं। उनके आसपास कई लगेज बैग्स रखे हुए हैं, जिनमें छोटे बैग्स से लेकर बड़े सूटकेस तक शामिल हैं।

लुक्स की बात करें तो इस तस्वीर में बादशाह ने ब्लैक प्रिंटेड टी-शर्ट और क्रीम रंग की पैंट पहनी हुई है, साथ ही उन्होंने चश्मा भी लगाया हुआ है। फोटो के साथ उन्होंने अपने आने वाले 'द अनफिनिश्ड टूर' का जिक्र किया, जो अमेरिका में शुरू होने वाला है। उन्होंने बताया कि वह इस टूर के लिए बहुत उत्साहित हैं और फैंस से मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

बादशाह ने कैप्शन में लिखा, ''बहुत दूर जाना है। अमेरिका में 'द अनफिनिश्ड टूर' शुरू होने में अब मुश्किल से दो हफ्ते बचे हैं। इतने सारे मैसेज मिल रहे हैं कि दिल भर आता है। लोगों के सामने होना, लोगों को मुझे देखते हुए देखना, लोगों का मेरे साथ गुनगुनाना, उनके लिए ये शो करना... कलाकार और म्यूजिशियन इसी के लिए जीते हैं। आपको ये शो दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा।''

बादशाह के इस पोस्ट पर उनके फैंस खूब प्यार और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कुछ ने लिखा, "सर, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं।"

वहीं, कई फैंस ने उनकी स्टाइल की भी तारीफ की और लिखा, "आपका लुक हमेशा जबरदस्त रहता है।"

अन्य ने लिखा कि वे भी बेसब्री से 'द अनफिनिश्ड टूर' का इंतजार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम