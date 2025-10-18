मनोरंजन

Jackie Shroff Film : 'तेरी मेहरबानियां' के 40 साल पूरे, जैकी श्रॉफ ने ताजा कीं पुरानी यादें

Oct 18, 2025, 02:43 PM
मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ की आइकॉनिक फिल्म 'तेरी मेहरबानियां' ने रिलीज के 40 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर जैकी ने अपनी इस सुपरहिट फिल्म की यादों को प्रशंसकों के साथ साझा किया।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म के यादगार सीन का क्लिप शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फिल्म तेरी मेहरबानियां के 40 साल पूरे।"

1985 में रिलीज हुई 'तेरी मेहरबानियां' का निर्देशन विजय ने किया था, जबकि फिल्म का निर्माण के.सी. बोकाडिया ने किया। जैकी श्रॉफ और पूनम ढिल्लो की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।

फिल्म की कहानी एक इंसान और उसके वफादार कुत्ते मोती के बीच गहरे रिश्ते पर आधारित थी। स्क्रीन पर जैकी और मोती का रिश्ता जितना प्यार भरा और दोस्ताना था, उतना ही यह फिल्म दर्शकों के दिलों को छू गई। फिल्म में मोती अपने मालिक के कातिलों से बदला लेता है और फिल्म का सबसे यादगार किरदार बन जाता है।

फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक मशहूर किस्सा ये भी है कि एक बार अभिनेता को मोती (जिसका असली नाम ब्राउनी था) ने काट लिया था। दरअसल, एक बार अभिनेता की जगह कुर्सी पर ब्राउनी बैठकर आराम कर रहे थे कि तभी जैकी वहां पर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने बैठने के लिए कुर्सी खींची, ब्राउनी ने अभिनेता को काट लिया था।

फिल्म में मोती का किरदार इतना महत्वपूर्ण था कि शूटिंग तब तक शुरू नहीं होती थी, जब तक ‘मोती साहब’ सेट पर नहीं पहुंचते। यह किस्सा आज भी जैकी के फैंस के बीच चर्चा का विषय है।

'तेरी मेहरबानियां' न केवल अपनी कहानी के लिए, बल्कि जैकी की दमदार अदाकारी और मोती की वफादारी के लिए भी याद की जाती है। वहीं, फिल्म का गाना 'आजा मेरी जां' आज भी लोगों की जुबान पर बना रहता है।

 

 

